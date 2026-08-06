  1. استانها
  2. چهارمحال و بختیاری
۱۵ مرداد ۱۴۰۵، ۱۱:۰۹

ادامه ماندگاری هوای گرم در چهارمحال و بختیاری

ادامه ماندگاری هوای گرم در چهارمحال و بختیاری

شهرکرد-مدیرکل هواشناسی چهارمحال و بختیاری گفت: از نظر دمایی تغییرات محسوسی نداریم و دماها همچنان به‌ خاطر ابرناکی ساعات بعدازظهر بالا باقی می‌ماند.

معصومه نوروزی، در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: تا اواسط هفته آینده در چهارمحال‌وبختیاری شرایط برای ناپایداری‌های همرفتی، به‌ویژه در ساعات بعدازظهر مهیا است و در این ساعات افزایش ابر، وزش باد و حتی تندبادهای لحظه‌ای همراه با خیزش گرد و خاک پیش‌بینی می‌شود.

وی تصریح کرد: همچنین بارش‌های خفیفی نیز خواهیم داشت اما بارش‌های موثر بیشتر در ارتفاعات و نواحی شمال‌غرب استان متمرکز است.

مدیرکل هواشناسی چهارمحال و بختیاری افزود: همان‌طور که دیروز در کوهرنگ و بازفت بارش‌های پراکنده‌ای ثبت شد، این روند در روزهای آینده نیز ادامه خواهد داشت.

نوروزی ادامه داد: به افرادی که قصد صعود به ارتفاعات یا اقامت در مناطق کوهستانی را دارند، توصیه می‌کنیم به دلیل خطر رعد و برق در زمان بارش، احتیاط کامل را رعایت کنند.

وی اذعان داشت: از نظر دمایی تغییرات محسوسی نداریم و دماها همچنان به‌ خاطر ابرناکی ساعات بعدازظهر بالا باقی می‌ماند، امروز شهرکرد با دمای ۱۲ درجه سانتی‌گراد بالای صفر خنک‌ترین صبحگاه را تجربه کرد و دمای سرخون به ۴۰ درجه سانتی‌گراد بالای صفر رسید.

مدیرکل هواشناسی چهارمحال و بختیاری یادآور شد: از فردا تا روز جمعه، گرد و غبار رقیقی در سطح استان مشاهده خواهد شد.

کد مطلب 6909675

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها