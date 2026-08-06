ادامه ماندگاری هوای گرم در چهارمحال و بختیاری

معصومه نوروزی، در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: تا اواسط هفته آینده در چهارمحالوبختیاری شرایط برای ناپایداریهای همرفتی، بهویژه در ساعات بعدازظهر مهیا است و در این ساعات افزایش ابر، وزش باد و حتی تندبادهای لحظهای همراه با خیزش گرد و خاک پیشبینی میشود.
وی تصریح کرد: همچنین بارشهای خفیفی نیز خواهیم داشت اما بارشهای موثر بیشتر در ارتفاعات و نواحی شمالغرب استان متمرکز است.
مدیرکل هواشناسی چهارمحال و بختیاری افزود: همانطور که دیروز در کوهرنگ و بازفت بارشهای پراکندهای ثبت شد، این روند در روزهای آینده نیز ادامه خواهد داشت.
نوروزی ادامه داد: به افرادی که قصد صعود به ارتفاعات یا اقامت در مناطق کوهستانی را دارند، توصیه میکنیم به دلیل خطر رعد و برق در زمان بارش، احتیاط کامل را رعایت کنند.
وی اذعان داشت: از نظر دمایی تغییرات محسوسی نداریم و دماها همچنان به خاطر ابرناکی ساعات بعدازظهر بالا باقی میماند، امروز شهرکرد با دمای ۱۲ درجه سانتیگراد بالای صفر خنکترین صبحگاه را تجربه کرد و دمای سرخون به ۴۰ درجه سانتیگراد بالای صفر رسید.
مدیرکل هواشناسی چهارمحال و بختیاری یادآور شد: از فردا تا روز جمعه، گرد و غبار رقیقی در سطح استان مشاهده خواهد شد.
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