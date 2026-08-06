وزش باد و غبار رقیق پدیده غالب آسمان همدان

محمدحسن باقری‌شکیب در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به پیش‌بینی وضعیت جوی استان اظهار کرد: بررسی نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی نشان می‌دهد که در پنج روز آینده آسمان همدان عمدتاً قسمتی ابری تا نیمه ابری است و در برخی ساعات به‌ویژه در بعدازظهرها شاهد وزش باد خواهیم بود.

وی با بیان اینکه وزش باد در مناطق شرقی استان در برخی ساعات به صورت نسبتاً شدید و موقت خواهد بود، افزود: همچنین پدیده غبار رقیق نیز در برخی ساعات آسمان استان را فرا خواهد گرفت.

کارشناس اداره کل هواشناسی استان همدان با اشاره به احتمال بارش‌های پراکنده در ارتفاعات استان، خاطرنشان کرد: اگرچه احتمال بارش‌های نقطه‌ای و خفیف در مناطق کوهستانی دور از انتظار نیست، اما این بارش‌ها قابل‌ملاحظه نخواهند بود و تاثیری بر وضعیت کلی جوی نخواهند داشت.

باقری‌شکیب در بخش دیگری از سخنان خود به وضعیت دمایی استان اشاره کرد و گفت: از نظر دمایی تا اواسط هفته آینده تغییرات محسوسی را در سطح استان پیش‌بینی نمی‌کنیم و دماها از ثبات نسبی برخوردار خواهند بود.

وی در پایان به آمار دماهای ثبت‌شده در ۲۴ ساعت گذشته اشاره کرد و افزود: در شبانه‌روز گذشته اسدآباد با ثبت دمای ۳۸ درجه سانتی‌گراد گرم‌ترین ایستگاه هواشناسی استان بود؛ همچنین صبح امروز همدان با حداقل دمای ۱۸ درجه سانتی‌گراد، خنک‌ترین نقطه استان گزارش شد.

کارشناس اداره کل هواشناسی استان همدان افزود: بیشینه دمای هوای همدان نیز در روز گذشته به ۳۶ درجه رسید که پیش‌بینی می‌شود امروز در گرم‌ترین ساعات نیز همین دما برای مرکز استان تکرار شود.