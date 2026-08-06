به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی سلیمی ظهر پنجشنبه در گفتگو با خبرنگاران از امدادرسانی نیروهای عملیاتی این جمعیت به حادثه رانندگی در محور مراوه‌تپه کلاله خبر داد و اظهار کرد: در پی اعلام برخورد یک دستگاه خودروی ساینا با پژو پارس دو تیم عملیاتی از پایگاه امداد و نجات دوراهی کلاله به محل حادثه اعزام شدند.

وی افزود: این حادثه در یک کیلومتری کارخانه آرد کلاله رخ داد و نیروهای امدادی با یک دستگاه آمبولانس و یک دستگاه خودروی نجات، پس از حضور در محل، ضمن ارزیابی صحنه و انجام اقدامات اولیه، عملیات نجات فنی را آغاز کردند.

سلیمی با بیان اینکه این سانحه پنج مصدوم بر جای گذاشت، گفت: سه نفر از مصدومان به دلیل محبوس شدن در خودرو، با استفاده از تجهیزات تخصصی توسط نجاتگران هلال‌احمر رهاسازی شدند.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر گلستان ادامه داد: پس از انجام اقدامات درمانی اولیه، یک نفر از مصدومان با آمبولانس هلال‌احمر و چهار مصدوم دیگر توسط نیروهای اورژانس به مراکز درمانی منتقل شدند.

وی با تأکید بر آمادگی شبانه‌روزی نیروهای امدادی هلال‌احمر در سراسر استان، از شهروندان خواست در صورت وقوع هرگونه حادثه، موضوع را از طریق شماره اضطراری ۱۱۲ به هلال‌احمر اطلاع دهند تا خدمات امدادی در سریع‌ترین زمان ممکن ارائه شود.