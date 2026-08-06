پیشرفت پروژه ایستگاه پمپاژ نگل بررسی شد؛ آبرسانی به ۵۰ هکتار باغات

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس اداره فنی و زیربنایی شهرستان سنندج پیش از ظهر پنجشنبه به همراه پیمانکار پروژه از روند اجرای عملیات محوطه‌سازی محل احداث ساختمان ایستگاه پمپاژ روستای نگل بازدید کرد.

در این بازدید، میزان پیشرفت فیزیکی پروژه، نحوه اجرای عملیات عمرانی، انطباق فعالیت‌ها با نقشه‌های فنی، وضعیت کانال آبگیری و کیفیت مصالح مصرفی مورد ارزیابی قرار گرفت و برای تسریع و اجرای مطلوب طرح، دستورات لازم به عوامل اجرایی ابلاغ شد.

بر اساس این گزارش، ایستگاه پمپاژ روستای نگل با هدف تأمین آب مورد نیاز ۵۰ هکتار از باغات و اراضی کشاورزی منطقه «هوی ئاوا» در حال اجرا است.

با تکمیل این پروژه، بیش از ۷۰ خانوار روستای نگل از مزایای این طرح بهره‌مند شده و دسترسی پایدار به آب کشاورزی برای اراضی منطقه فراهم خواهد شد.

این طرح از جمله پروژه‌های زیرساختی بخش کشاورزی در شهرستان سنندج به شمار می‌رود که نقش مؤثری در توسعه شبکه‌های آبیاری، افزایش بهره‌وری منابع آب و بهبود وضعیت اقتصادی و معیشتی کشاورزان منطقه خواهد داشت.