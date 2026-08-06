املاک کوی فلسطین زنجان تعیین تکلیف می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، علی عباسی در جلسه بررسی تعیین تکلیف با بیان اینکه ساماندهی کوی فلسطین یکی از مصوبات سفر رئیس‌جمهور شهید به استان زنجان است، افزود: این موضوع به صورت ویژه در دستور کار اداره‌کل راه و شهرسازی استان قرار دارد.

سرپرست معاونت مسکن و ساختمان اداره کل راه و شهرسازی استان زنجان با تأکید بر عزم این اداره‌کل و همکاری سازمان ملی زمین و مسکن برای ساماندهی سکونتگاه غیررسمی فلسطین، گفت: تا پایان سال جاری و حداکثر اوایل سال آینده، وضعیت تمامی املاک این محدوده از طریق جابه‌جایی یا معوض تعیین تکلیف می شود.

وی اضافه کرد: در یک تا دو سال گذشته، ۴۲ خانوار از ساکنان این محدوده در قالب طرح نهضت ملی مسکن و در بخش دهک‌های حمایتی به واحدهای جدید منتقل شده‌اند و روند انتقال سایر خانوارها نیز ادامه دارد.

سرپرست معاونت مسکن و ساختمان اداره کل راه و شهرسازی استان زنجان با بیان اینکه ۳۶ واحد دیگر نیز پس از تکمیل واحدهای پیش‌بینی‌شده به متقاضیان واگذار خواهد شد، گفت: همچنین ۳۴ واحد مانده در فاز شمالی نیز از طریق جابه‌جایی به سایت‌های دیگر یا اجرای طرح عوض و معوض تعیین تکلیف خواهند شد.

عباسی با تشریح روند عوض و معوض املاک ساکنان کوی فلسطین گفت: در این فرآیند، املاک مالکان متقاضی که نسبت به جابجایی یا عوض و معوض رضایت داشته باشند پس از ارزیابی کارشناسی و تعیین ارزش روز، به نام دولت (سازمان ملی زمین و مسکن) منتقل می‌شود و متناسب با همان ارزش کارشناسی، قرارداد واگذاری زمین یا ملک جایگزین به نام آنان تنظیم و منتقل خواهد شد.

وی ابراز امیدواری کرد: با تداوم همکاری دستگاه‌های مرتبط و همراهی ساکنان تا پایان سال جاری و حداکثر اوایل سال آینده، وضعیت تمامی املاک و ساکنان کوی فلسطین تعیین تکلیف و پرونده ساماندهی این محدوده به سرانجام برسد.