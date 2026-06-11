کشف ۱۵ قطعه کبک زنده از یک منزل مسکونی در سقز

ایوب شریفی صبح پنجشنبه در گفت‌وگو با خبرنگاران رسانه‌های کردستان اظهار کرد: مأموران یگان حفاظت محیط زیست سقز در پی دریافت گزارش‌های مردمی و با اخذ دستور قضایی، یک منزل مسکونی در سطح شهر را مورد بازرسی قرار دادند.

وی افزود: در این عملیات، ۱۵ قطعه کبک زنده به همراه ۱۵ قفس چوبی کشف و ضبط شد.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست سقز با اشاره به شرایط نامناسب نگهداری این پرندگان گفت: بررسی‌های انجام شده نشان داد کبک‌ها در محیطی غیراستاندارد، فاقد تهویه مناسب و در شرایط زیستی نامطلوب نگهداری می‌شدند که این موضوع سلامت و بقای آنها را با مخاطره مواجه کرده بود.

شریفی خاطرنشان کرد: پس از کشف پرندگان، پرونده‌ای برای فرد متخلف تشکیل و برای طی مراحل قانونی به مراجع قضایی ارجاع شد.

وی تأکید کرد: اداره حفاظت محیط زیست با هرگونه زنده‌گیری، نگهداری و خرید و فروش غیرمجاز حیات‌وحش مطابق قانون برخورد خواهد کرد.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست سقز همچنین از شهروندان خواست در صورت مشاهده تخلفات زیست‌محیطی، موارد را از طریق سامانه ۱۵۴۰ یا مراجعه به ادارات محیط زیست گزارش کنند. :::