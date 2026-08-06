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۱۵ مرداد ۱۴۰۵، ۱۵:۵۷

تمدید امکان استفادۀ واردکنندگان دارو از اوراق گام تا پایان سال

تمدید امکان استفادۀ واردکنندگان دارو از اوراق گام تا پایان سال

بانک مرکزی امکان استفادۀ واردکنندگان اقلام سلامت‌محور از اوراق گام را مجدداً تا پایان سال ۱۴۰۵ تمدید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، بانک مرکزی طی بخشنامه ۱۱۲۲۴۶ مورخ ۱۴ مرداد ۱۴۰۵ نسخه اصلاح‌شده دستورالعمل اجرایی تأمین ارز مورد نیاز برای واردات کالاهای سلامت‌محور (دارو و تجهیزات پزشکی) را به شبکه بانکی کشور ابلاغ کرد.

بر اساس این دستورالعمل، شرکت‌های واردکننده این اقلام با تایید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می‌توانند با استفاده از سازوکار اوراق گام (که نوعی ابزار مالی مبتنی بر تعهد پرداخت است) نسبت به خرید ارز به‌صورت مدت‌دار اقدام کنند.

این اقدام با هدف تأمین سرمایه ‌در گردش شرکت‌های واردکننده و تسهیل فرآیند واردات اقلام ضروری حوزه سلامت با تخصیص سقف ارزی فردی و جمعی مشخص انجام می‌شود. پذیرش اوراق گام توسط بانک‌های عامل و با عاملیت بانک مرکزی انجام می‌شود.

خاطرنشان می‌شود این بخشنامه تمدید چندباره استفاده از اوراق گام برای خرید ارز واردات دارو و اقلام سلامت‌محور بوده که پیش از این در چند مرحله به شبکه بانکی ابلاغ شده است.

کد مطلب 6909790
زهره آقاجانی

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