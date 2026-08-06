استقرار بیش از ۱۰۰ بازرس برای نظارت مستمر بر هتل های اطراف حرم رضوی

به گزارش خبرگزاری مهر، محمود مادرشاهیان با اشاره به برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده برای استقبال از زائران حضرت علی بن موسی‌الرضا(ع)، اظهار کرد: جامعه هتلداران خراسان رضوی با همکاری اداره‌کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان و سایر تشکل‌های فعال حوزه گردشگری، از ماه‌ها قبل برنامه‌ریزی‌های لازم را برای میزبانی شایسته از زائران آغاز کرده است که در ایام اربعین و دهه پایانی صفر، خدمات اقامتی بدون وقفه و با کیفیت مطلوب ارائه شود.

رئیس جامعه حرفه‌ای هتلداران خراسان رضوی ادامه داد: در حال حاضر تمامی هتل‌ها و مراکز اقامتی تحت پوشش در آماده‌باش کامل قرار دارند و ظرفیت‌های اقامتی استان به‌صورت مستمر رصد و پایش می‌شود. همچنین هماهنگی‌های لازم برای مدیریت توزیع زائران در مراکز اقامتی، افزایش آمادگی نیروی انسانی، ارتقای سطح خدمات و پاسخگویی به نیازهای احتمالی مسافران انجام شده است.

وی با تأکید بر اهمیت میزبانی شایسته از زائران بارگاه منور رضوی، بیان کرد: هدف اصلی ما این است که زائران در طول مدت اقامت خود، خدماتی در شأن جایگاه معنوی مشهد مقدس و کرامت زائران حضرت رضا(ع) دریافت کنند و از نظر اسکان و خدمات رفاهی با مشکلی مواجه نشوند.

مادرشاهیان درباره وضعیت ظرفیت اقامتی مشهد در آستانه دهه پایانی صفر، اضافه کرد: در حال حاضر ظرفیت مناسبی در هتل‌های مشهد وجود دارد و از این نظر نگرانی خاصی وجود ندارد. مراکز اقامتی آمادگی پذیرش زائران را دارند و تلاش شده است با مدیریت صحیح ظرفیت‌ها، پاسخگوی حجم بالای سفرها باشیم.

رئیس جامعه حرفه‌ای هتلداران خراسان رضوی با اشاره به سیاست‌های حمایتی هتلداران برای تسهیل سفر زائران، خاطرنشان کرد: بسیاری از هتل‌ها و مراکز اقامتی برای تشویق زائران به سفر، تخفیف‌های قابل توجهی در نظر گرفته‌اند، تا امکان استفاده از خدمات اقامتی برای طیف بیشتری از زائران فراهم شود.

وی دامه داد: مطابق تجربه سال‌های گذشته، بیشترین حجم ورود زائران به مشهد در سه روز پایانی دهه آخر صفر اتفاق می‌افتد، اما حتی در این روزها نیز نظارت‌ها به‌صورت مستمر ادامه دارد، تا هیچ‌گونه افزایش قیمت خارج از نرخ‌های مصوب در مراکز اقامتی رخ ندهد. تمامی هتل‌ها موظف هستند خدمات خود را بر اساس تعرفه‌های قانونی و مصوب ارائه کنند و دستگاه‌های نظارتی نیز با دقت بر اجرای این موضوع نظارت دارند که حقوق زائران به بهترین شکل حفظ شود.

مادرشاهیان با بیان اینکه حفظ کیفیت خدمات یکی از مهم‌ترین اولویت‌های جامعه هتلداران در ایام پرتردد زیارتی است، بیان کرد: علاوه بر تأکید بر رعایت کامل استانداردهای حرفه‌ای در حوزه خدمات، نظافت، بهداشت و تکریم زائران، نظارت‌های میدانی نیز به شکل گسترده انجام می‌شود. بیش از ۱۰۰ بازرس در قالب تیم‌های مشترک نظارتی در چهار محور منتهی به حرم مطهر رضوی مستقر هستند و به‌صورت مستمر از هتل‌ها و مراکز اقامتی بازدید می‌کنند، تا ضمن ارزیابی کیفیت خدمات، بر رعایت ضوابط و مقررات نیز نظارت داشته باشند.

رئیس جامعه حرفه‌ای هتلداران خراسان رضوی با اشاره به اهمیت رسیدگی سریع به مطالبات زائران، ادامه داد: شکایات و درخواست‌های زائران در کوتاه‌ترین زمان ممکن بررسی و پیگیری می‌شود و تلاش بر این است که هرگونه مشکل احتمالی در سریع‌ترین زمان برطرف شود.

وی با تأکید بر هماهنگی میان تشکل‌های گردشگری و دستگاه‌های اجرایی استان، تصریح کرد: با همکاری مجموعه‌های فعال حوزه گردشگری و نظارت مستمر بر مراکز اقامتی، تلاش می‌کنیم مشهد در ایام اربعین و دهه پایانی صفر، همانند سال‌های گذشته، میزبان شایسته‌ای برای زائران بارگاه منور رضوی باشد و خدمات اقامتی با کیفیت، منظم و مطابق استانداردهای مصوب به زائران ارائه شود.