هلاکت اعضای یک تیم تروریستی در جنوب استان سیستان و بلوچستان

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی قرارگاه قدس نیروی زمینی سپاه اعلام کرد: در ادامه رزمایش عملیاتی شهدای امنیت ۳، یک تیم تروریستی که قصد داشت در جنوب استان سیستان و بلوچستان اقدام به عملیات تروریستی نماید با رصد اطلاعاتی و تلاش رزمندگان قرارگاه قدس و پاسداران گمنام سازمان اطلاعات سپاه استان سیستان و بلوچستان پیش از اجرای عملیات تروریستی مورد ضربه قرار گرفت.

این تیم با داشتن سلاح و مهمات به قصد انجام عملیات تروریستی از کشورهای همسایه وارد کشور شده که در کمین رزمندگان سپاه قرار گرفته و در درگیری مسلحانه اعضای این تیم تروریستی به هلاکت رسیدند.



‌قرارگاه قدس نیروی زمینی سپاه به گروهک های تروریستی و وابستگان آنان هشدار می دهد که اقدامات آنان تحت رصد و اشراف قرار داشته و در صورت حضور مورد ضرب قرار خواهند گرفت.

تعداد ۲ نفر از سرکردگان تیم تروریستی در این عملیات به هلاکت رسیدند.