اعتراف سارق به سرقت ۳۵ میلیاردی طلا در پیشوا

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ سید اکبر عربی، بعد از ظهر پنجشنبه، در جمع خبرنگاران، اظهار کرد: در پی وقوع سرقت از یک منزل مسکونی توسط فردی که با جعل عنوان مأمور انتظامی اقدام به سرقت کرده بود، موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار پلیس آگاهی شهرستان پیشوا قرار گرفت.

وی افزود: کارآگاهان پلیس آگاهی با انجام اقدامات اطلاعاتی و تخصصی، مخفیگاه متهم را شناسایی و در عملیاتی غافلگیرانه وی را دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان پیشوا تصریح کرد: متهم در تحقیقات به سرقت چندین گرم طلا به ارزش ۳۵ میلیارد ریال و ۵۰۰ میلیون ریال وجه نقد اعتراف کرد.

عربی با اشاره به تشکیل پرونده و معرفی متهم به مرجع قضائی، از شهروندان خواست در صورت مشاهده موارد مشکوک، موضوع را از طریق سامانه ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.