به گزارش خبرگزاری مهر، متن پیام نیکنام حسینیپور به مناسبت روز خبرنگار به شرح زیر است:
روز خبرنگار، فرصتی برای ادای احترام به عزیزانی است که بخش مهمی از حافظه امروز و فردای این سرزمین را میسازند؛ کسانی که میبینند، ثبت میکنند و روایت را حتی در دشوارترین روزها متوقف نمیکنند.
روز خبرنگار امسال اما برای همه ما معنایی متفاوت دارد. در یک سال گذشته، حوادثی را از سر گذراندهایم که گویی تجربه چند سال را در خود فشرده داشت؛ روزهایی سخت و پرهزینه که در آن، همه ما بیشتر آموختیم، بیشتر آزموده شدیم و شاید به اندازه چند سال قد کشیدیم و پخته شدیم.
رهبر شهید انقلاب، در توصیف آنچه بر ملت ایران در این دو جنگ گذشت، از «بعثت ملت ایران» سخن گفتند. این تعبیر، برای من یادآور همان صحنههایی است که در ماههای گذشته بارها دیدیم؛ مردمی که در سختترین لحظات کنار یکدیگر ایستادند و هرکس، در جای خود، سهمی از دفاع از ایران عزیزتر از جانمان بر عهده گرفت.
در این میان، باور قلبی من این است که اصحاب رسانه نیز در خط مقدم این ایستادگی بودند. خبرنگاران و روزنامهنگاران، عکاسان و تصویربرداران، دبیران و سردبیران و همه نیروهای پرتلاش و کمتر دیدهشدهای که در تحریریهها و پشت صحنه رسانهها فعالیت کردند، در روزهایی که کشور زیر فشار جنگ متجاوزکارانه بود، کار را زمین نگذاشتند و روایت ایران را برای جهانیان زنده نگه داشتند.
در هر حمله به خاک عزیزمان، بارها دیدیم که اهالی رسانه پا به پای نیروهای امدادی خود را به صحنه میرساندند؛ برای ثبت آنچه بر مردم میگذشت و برای اینکه حقیقت آن روزها بیتصویر و بیروایت نماند. و چه بسیار لحظههایی که هیچگاه در قاب دوربینها ثبت نشد؛ خبرنگار یا عکاسی که دوربین را کنار گذاشت و برای کمک به یک مجروح میشتافت، یا تصویربرداری که برای لحظاتی از ثبت حادثه دست کشید و کنار نیروهای امدادی میایستاد.
کاش روزی روایت این لحظهها نیز نوشته و ثبت شود؛ روایت بچههای رسانهای که در آن روزهای سخت، فقط شاهد و راوی حادثه نبودند و هر جا لازم شد، خود نیز به یاری مردم رفتند. این روایتها در کنار تنگناهای کاری و مالی و به ویژه امنیت شغلی عزیزان اصحاب رسانه، باید مورد توجه قرار بگیرند.
در روز خبرنگار، ضمن گرامیداشت یاد رهبر شهید انقلاب که ایستادگی و استقلال را به ما آموخت، یاد شهدای رسانه و بهویژه خبرنگاران و اهالی رسانهای را که در دو جنگ اخیر به شهادت رسیدند، با احترام و افتخار گرامی میدارم.
این روز گرامی را به همه خبرنگاران، روزنامهنگاران، عکاسان، تصویربرداران، دبیران، سردبیران و همکاران پرتلاش رسانهها تبریک میگویم و از همراهی مسئولانه، شجاعانه و شریف آنان در یکی از دشوارترین مقاطع تاریخ معاصر ایران صمیمانه سپاسگزارم.
روز خبرنگار بر شما و بر ما مبارک و ایرانمان سربلند و پیروز باشد."
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