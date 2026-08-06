به گزارش خبرگزاری مهر، اکبر عبداللهی اصل، با صدور ابلاغیهای خطاب به شرکتهای تامینکننده ذخایر راهبردی دارو، بر تحویل فوری اقلام تحویل نشده تاکید کرد و هشدار داد در صورت ادامه بدعهدی، پرونده شرکتها برای پیگیری حقوقی، ضبط ضمانتنامهها و فسخ قرارداد به مراجع ذیصلاح ارجاع خواهد شد.
شرکتهای طرف قرارداد موظف شدهاند حداکثر ظرف سه روز کاری وضعیت تمامی اقلامی را که با وجود پایان مهلت قانونی هنوز تحویل نشدهاند، مشخص کرده و برنامه نهایی خود را برای ایفای تعهدات به سازمان غذا و دارو اعلام کنند.
تامینکنندگان متعهد بودهاند اقلام قرارداد را در بازه زمانی ۴۵ تا ۹۰ روز پس از انعقاد قرارداد تحویل دهند و عبور از این بازه زمانی، مصداق نقض تعهدات قراردادی محسوب میشود.
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