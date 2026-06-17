رفع تصرف اراضی ملی در بابل

علی باقری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر از اجرای دو عملیات همزمان حفاظتی در شهرستان‌های نور و بابل خبر داد که با هدف صیانت از عرصه‌های ملی و مقابله با قاچاق محصولات جنگلی صورت گرفته است.

وی با اشاره به جزئیات این عملیات‌ها اظهار داشت: در نخستین اقدام، مأموران یگان حفاظت شهرستان نور موفق به کشف و ضبط مقادیری چوب‌آلات قاچاق از گونه ممرز در جنگل‌های ایزدشهر شدند.

وی افزود: در این عملیات که توسط سرجنگلبان و نیروهای حفاظتی رستمرود انجام شد، متخلف شناسایی و پرونده وی برای طی مراحل قانونی به مراجع قضائی ارجاع داده شد.

مدیرکل منابع طبیعی مازندران افزود: چوب‌آلات مکشوفه پس از تنظیم صورتجلسه، به پارکینگ اداره منابع طبیعی شهرستان نور منتقل شد تا اقدامات قانونی لازم در این خصوص دنبال شود.

باقری در ادامه به عملیات دیگر در شهرستان بابل اشاره کرد و گفت: در منطقه بندپی غربی، سه فقره تصرف غیرمجاز در مجموع به مساحت ۱۷۰۰ مترمربع از جنگل‌های انجیلک رفع شد.

وی گفت: در این مأموریت که با تلاش سرجنگلبان، نیروهای یگان حفاظت و نیروهای حفاظت شرکتی منطقه صورت پذیرفت، دیوار بلوکی، فنس، پایه‌های چوبی و نهال‌های غیرمجاز کاشته شده جمع‌آوری و عرصه‌های مورد تجاوز به وضع سابق اعاده گردید.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران-ساری در پایان با تأکید بر عزم جدی این اداره کل در برخورد با هرگونه تعرض به انفال و منابع ملی، از عموم مردم خواست تا هرگونه موارد مشکوک را از طریق شماره‌های تماس اعلامی به یگان حفاظت اطلاع‌رسانی کنند تا بتوان با همکاری همگان از سرمایه‌های طبیعی کشور حراست کرد.