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۲۰ مرداد ۱۴۰۵، ۱۴:۳۷

قبوض برق واحدهای کشاورزی اصلاح می‌شود

قبوض برق واحدهای کشاورزی اصلاح می‌شود

رئیس اتاق اصناف کشاورزی و منابع طبیعی ایران از اصلاح قبوض برق واحدهای کشاورزی خبر داد و از فعالان این بخش خواست تا اصلاح قبوض از پرداخت مبلغ خودداری کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، پیمان عالمی، رئیس اتاق اصناف کشاورزی و منابع طبیعی، گفت: پیگیری‌های جدی در خصوص افزایش تعرفه برق واحدهای کشاورزی در جریان است و این موضوع به صورت مستمر از سوی اتاق اصناف دنبال می‌شود.

وی با اشاره به برگزاری جلسه‌ای با حضور وزیر نیرو در کمیسیون کشاورزی اظهار کرد: امروز نیز جلسه‌ای در کمیسیون کشاورزی با حضور وزیر نیرو برگزار شد و با توجه به اینکه هیئت دولت نیز در این خصوص تجدیدنظر کرده است، وزارت نیرو نظر مساعدی نسبت به اصلاح قبوض دارد و امیدواریم به‌زودی قبوض اصلاح شده و پس از نهایی شدن، مبالغ درست پرداخت شود.

رئیس اتاق اصناف کشاورزی و منابع طبیعی به کشاورزان و بهره‌برداران توصیه کرد، عجله‌ای در پرداخت قبض برق قبلی نداشته باشند تا به زودی قبض‌های اصلاح شده به دست آنها برسد.

کد مطلب 6914275

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    نظرات

    • قبض برق 17 میلیونی IR ۰۰:۴۴ - ۱۴۰۵/۰۵/۲۹
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      پاسخ
      برای منزل پدرم که ماهم در طبقه دوم ساکن هستیم، قبض برق 17 میلیون تومانی امده است. درحالی که مصرفمان واقعا حداقلی است، فقط یک کولرگازی 32 هزار و سه یخچال و تلویزیون و گاهی تلویزیون و کامپیوتر روشن است و حتی لامپ های اضافی هم خاموش اند. واقعا این مبلغ طوری است که انگار ماینر داریم یا برق کل محله را مصرف کرده ایم. اداره برق متشکریم که برای پدرم قبض خانه ما را اقساط کردی

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