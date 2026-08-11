به گزارش خبرگزاری مهر، پیمان عالمی، رئیس اتاق اصناف کشاورزی و منابع طبیعی، گفت: پیگیریهای جدی در خصوص افزایش تعرفه برق واحدهای کشاورزی در جریان است و این موضوع به صورت مستمر از سوی اتاق اصناف دنبال میشود.
وی با اشاره به برگزاری جلسهای با حضور وزیر نیرو در کمیسیون کشاورزی اظهار کرد: امروز نیز جلسهای در کمیسیون کشاورزی با حضور وزیر نیرو برگزار شد و با توجه به اینکه هیئت دولت نیز در این خصوص تجدیدنظر کرده است، وزارت نیرو نظر مساعدی نسبت به اصلاح قبوض دارد و امیدواریم بهزودی قبوض اصلاح شده و پس از نهایی شدن، مبالغ درست پرداخت شود.
رئیس اتاق اصناف کشاورزی و منابع طبیعی به کشاورزان و بهرهبرداران توصیه کرد، عجلهای در پرداخت قبض برق قبلی نداشته باشند تا به زودی قبضهای اصلاح شده به دست آنها برسد.
رئیس اتاق اصناف کشاورزی و منابع طبیعی ایران از اصلاح قبوض برق واحدهای کشاورزی خبر داد و از فعالان این بخش خواست تا اصلاح قبوض از پرداخت مبلغ خودداری کنند.
به گزارش خبرگزاری مهر، پیمان عالمی، رئیس اتاق اصناف کشاورزی و منابع طبیعی، گفت: پیگیریهای جدی در خصوص افزایش تعرفه برق واحدهای کشاورزی در جریان است و این موضوع به صورت مستمر از سوی اتاق اصناف دنبال میشود.
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