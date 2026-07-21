تئاتر خوزستان آماده میزبانی هنرمندان در اربعین است

سیدصادق فاضلی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: تئاتر خوزستان همواره از ظرفیت‌های ارزشمند و هنرمندان توانمند برخوردار بوده و در سال‌های گذشته نیز با حضور مؤثر در رویدادهای ملی و مذهبی، توانایی خود را به اثبات رسانده است. برگزاری هفتمین سوگواره ملی تئاتر میدانی و تعزیه اربعین حسینی فرصت مغتنمی است تا این ظرفیت‌ها در کنار هنرمندان دیگر استان‌های کشور به نمایش گذاشته شود.

وی افزود: حضور گروه‌های منتخب از استان‌های تهران، مرکزی، قم، لرستان، یزد و آذربایجان شرقی در کنار گروه‌های نمایشی خوزستان، نشان‌دهنده جایگاه ملی این رویداد است و این هم‌افزایی هنری به تبادل تجربه، ارتقای سطح کیفی آثار و تقویت تعامل میان هنرمندان سراسر کشور کمک خواهد کرد.

مدیرعامل انجمن هنرهای نمایشی خوزستان با اشاره به تجربه موفق دوره‌های گذشته این رویداد گفت: سوابق ارزشمند برگزاری موفق این سوگواره طی سال‌های گذشته، موجب شده است امروز این رویداد به عنوان یکی از مهم‌ترین برنامه‌های هنرهای نمایشی دینی کشور شناخته شود و هنرمندان بسیاری مشتاق حضور در آن باشند.

فاضلی ادامه داد: انجمن هنرهای نمایشی خوزستان از نخستین مراحل برنامه‌ریزی این دوره در کنار دبیر سوگواره قرار گرفته و با تمام ظرفیت‌های خود برای برگزاری هرچه باشکوه‌تر این رویداد تلاش خواهد کرد. اعتقاد داریم موفقیت این سوگواره، موفقیت تئاتر خوزستان و هنرهای نمایشی دینی کشور است.

وی با قدردانی از تلاش‌های مصطفی بوعذار، نویسنده و کارگردان خوزستانی و دبیر سوگواره، اظهار کرد: تجربه و شناخت دقیق از ظرفیت‌های هنرهای آیینی و ارتباط گسترده با هنرمندان سراسر کشور، زمینه برگزاری منظم و هدفمند این رویداد را فراهم کرده و امیدواریم امسال نیز شاهد یکی از باشکوه‌ترین دوره‌های سوگواره باشیم.

مدیرعامل انجمن هنرهای نمایشی خوزستان گفت: رسالت ما تنها مشارکت در برگزاری یک رویداد هنری نیست، بلکه باید برای حفظ پویایی، نشاط و طراوت تئاتر خوزستان تلاش کنیم. از همین رو، انجمن هنرهای نمایشی استان با تمام توان در کنار دبیر سوگواره ایستاده است تا این رویداد ملی در شأن فرهنگ عاشورا، مردم خوزستان و میلیون‌ها زائر حضرت اباعبدالله الحسین(ع) برگزار شود.

هفتمین سوگواره ملی تئاتر میدانی و تعزیه اربعین حسینی به دبیری مصطفی بوعذار به همت اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خوزستان و با مشارکت اداره‌کل هنرهای نمایشی، استانداری خوزستان، ستاد هماهنگی کانون‌های فرهنگی و هنری مساجد، انجمن هنرهای نمایشی خوزستان و سایر دستگاه‌های فرهنگی، از ششم تا سیزدهم مردادماه ۱۴۰۵ در پایانه‌های مرزی چذابه و شلمچه برگزار خواهد شد.