تردد بیش از ۲ میلیون خودرو از محور اسدآباد در ایام اربعین

به گزارش خبرگزاری مهر، سلیمان نظری‌دوست با اشاره به موقعیت استراتژیک شهرستان اسدآباد در کریدور غرب کشور گفت: اسدآباد به عنوان اولین سنگر سوخت‌رسانی در مسیر بازگشت و آخرین ایستگاه در مسیر رفت زائران اربعین نقشی حیاتی در مدیریت ترافیک و پشتیبانی از زائران بر عهده داشت.

وی با تاکید بر اهمیت تداوم جریان سوخت‌رسانی برای جلوگیری از ایجاد اختلال در تردد زائران، افزود: با تلاش شبانه‌روزی دست‌اندرکاران، هیچ خودرویی در حوزه استحفاظی این شهرستان با مشکل کمبود سوخت مواجه نشد.

فرماندار اسدآباد با اشاره به تردد خودروهایی از ۱۹ استان کشور از این شاهراه ارتباطی از مدیریت مطلوب اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان در تسهیل تردد زائران قدردانی کرد و گفت: با تدابیر اتخاذ شده مشکل ناوگان حمل‌ونقل عمومی و خودروهای شخصی در کمترین زمان ممکن مرتفع شد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به آمار سوخت‌رسانی اشاره کرد و گفت: در بازه زمانی ۲۵ تیر ماه تا ۱۵ مرداد ماه حدود ۷ میلیون لیتر بنزین و نفت‌گاز در ۹ جایگاه سوخت اسدآباد توزیع شد که ۴۸ درصد آن را بنزین و ۵۲ درصد را نفت‌گاز تشکیل می‌دهد.

نظری دوست افزود: این میزان توزیع سوخت نسبت به مدت مشابه سال ۱۴۰۴ حاکی از افزایش ۱۰ درصدی مصرف بنزین و ۲۴ درصدی مصرف نفت‌گاز در این منطقه است.

وی همچنین با بیان اینکه در این بازه زمانی بیش از چهار هزار مراجعه به بیمارستان قائم (عج) اسدآباد ثبت شده است، از عملکرد دانشکده علوم پزشکی، کادر درمان و روسای بیمارستان‌ها در ارائه خدمات فوری و با کیفیت به زائران قدردانی کرد.