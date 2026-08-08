صادق گودرزی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره کسب عنوان نایب‌قهرمانی جهان در آذربایجان کفت: از همان روز نخست که قرعه‌کشی انجام شد، روی کاغذ شرایط بسیار سختی داشتیم. در جدول با تیم‌هایی مانند روسیه و آمریکا هم‌گروه شدیم، اما توانستیم این شرایط را مدیریت کنیم. با بچه‌ها صحبت کردیم و رفته‌رفته توانستند روی تشک کشتی خودشان را پیدا کنند.

وی ادامه داد: اکثر کشتی‌گیران طبق برنامه پیش رفتند. البته در رده نوجوانان همیشه اشتباهات فردی وجود دارد و طبیعی است که بچه‌ها اشتباه کنند، اما متأسفانه تعداد این اشتباهات در برخی اوزان بیشتر شد. به جای اینکه یکی یا دو برنز کسب کنیم در نهایت دو عنوان پنجمی به دست آوردیم و در یک وزن اوت کردیم. این اشتباهات باعث شد تیم ما به راحتی قهرمانی را از دست بدهد.

سرمربی تیم کشتی آزاد نوجوانان خاطرنشان کرد: با این حال چیزی از توانایی بچه‌ها و کشتی‌هایی که گرفتند کم نمی‌شود. کشتی‌گیران ما از نظر زیرگیری، گردن‌گیری و اجرای فنون خاک بی‌نظیر بودند. شش ماه برای این تیم زمان گذاشتیم و خدا را شکر این زحمات نتیجه‌بخش بود. جا دارد از مربیان سازنده و اعضای کادر فنی که شبانه‌روز برای این بچه‌ها وقت گذاشتند، تشکر کنم.

وی افزود: هدف ما فقط نتیجه گرفتن نبود، بلکه به دنبال معرفی نفراتی برای آینده کشتی کشور بودیم. در وزن ۵۱ کیلوگرم بنیامین آشفته، آرمان الهی در وزن ۵۵ کیلوگرم، در ۶۵ کیلوگرم سام ارشد می‌توانندر نفرات خوبی برای آینده کشتی ایران باشند. امیرعلی فراستی نیز این ظرفیت را دارد که در آینده در اوزان ۷۹ یا ۸۶ کیلوگرم بدرخشد. همچنین امیرحسین اسمعلی در وزن ۱۱۰ کیلوگرم، با وجود اینکه تا امروز مربی و شرایط مناسبی در اختیار نداشته اما اگر یکی، دو سال در اردوهای تیم ملی حضور پیدا کند در مسابقات مختلف کشتی بگیرد و به‌ویژه روی خیمه‌کاری‌ها و زیرکتفی‌هایی که خودش اجرا می‌کند بیشتر کار شود، پتانسیل بسیار بالایی دارد که جایگزین امیرحسین زارع شود. ما کشتی‌گیرانی را معرفی کرده‌ایم که قطعاً بعد از رفتن نفرات فعلی می‌توانند به تیم ملی بزرگسالان نزدیک شوند و حتی برای دوبنده تیم ملی رقابت کنند.

گودرزی درباره شرایط اعزام تیم به مسابقات جهانی گفت: امسال با شرایط بسیار عجیب و سختی راهی مسابقات شدیم. به هر حال درگیر جنگ بودیم و مدت زیادی بچه‌ها را در اختیار نداشتیم. ما امسال مسابقات جام پیروزی در ترکیه، مسابقات جام موحد را به دلیل شرایط از دست دادیم. معمولا پس از مسابقات قهرمانی کشور و حضور در دو مسابقه، رقابت‌های آسیایی برگزار می‌شود و کشتی‌گیران در چند انتخابی شرکت می‌کنند. ما امسال به دلیل شرایط برخی مسابقات را از دست دادیم.

وی تصریح کرد: در رده نوجوانان شرایط به گونه‌ای است که با رسیدن فصل بهار، وزن کشتی‌گیران دائماً تغییر می‌کند چون در مرحله رشد هستند. حتی در یکی دو وزن با چنین مشکلی مواجه شدیم و نمی‌توانستیم فرد جدیدی اضافه کنیم. بنابراین با پزشک تغذیه تعامل داشتیم تا بچه‌ها را تا زمان مسابقات جهانی در وزن مناسب نگه داریم.

سرمربی تیم کشتی آزاد نوجوانان درباره سطح مسابقات جهانی آذربایجان نیز اظهار داشت: امسال اولین سالی بود که روس‌ها بعد از چند سال غیبت در مسابقات حضور داشتند. سطح مسابقات، فضای سالن و کیفیت رقابت‌ها واقعاً بالا بود. آذربایجان هم مسابقات را بی‌نظیر برگزار کرد. من هم در این مسابقات جهانی کشتی گرفته‌ام و مربیگری کرده‌ام و دو بار هم در سال‌های گذشته همراه تیم‌های مختلف از نزدیک مسابقات را دیده بودم، اما به نظرم این دوره از نظر کیفیت، چیزی کمتر از مسابقات جهانی جوانان و حتی بزرگسالان نداشت. سالن مملو از تماشاگر بود و حتی هنگام فینال وزن ۵۱ کیلوگرم، رئیس‌جمهور آذربایجان هم در سالن حضور داشت و تماشاگران به شدت کشتی‌گیران خود را تشویق می‌کردند.

گودرزی تأکید کرد: در فینال وزن ۵۱ کیلوگرم بنیامین آشفته با کشتی‌گیر آذربایجانی مسابقه داشت که سالن پر از تماشاگر بود. الهام علی‌اف (رئیس‌جمهور آذربایجان) هم آمده بود تا مسابقه را از نزدیک ببیند. خودم که این همه مسابقه رفته‌ام، پیش خودم گفتم این بچه چطور می‌خواهد با جو این سالن کشتی بگیرد. تایم اول یک بر صفر جلو بود، وقتی استراحت سی ثانیه رسید، گفتم باید یک خاک و بارانداز بزنی تا برنده باشی. خیلی جالب بود که دستش را گذاشت روی شانه‌ام و گفت همین کار را می‌کنم و همین هم شد.

وی ادامه داد: از همان روز اول هر کشتی‌گیری که مقابل ما قرار می‌گرفت، آنالیزش می‌کردیم. البته تیم روسیه نسبت به سال‌های گذشته شرایط بهتری داشت و آذربایجان هم آرام‌آرام به یکی از مدعیان جدی تبدیل شده است. با همه این اوصاف خدا را شکر نتیجه خوبی گرفتیم، هرچند واقعاً حیف شد که قهرمانی را در دقیقه ۹۰ از دست دادیم، اما نایب‌قهرمانی جهان هم حاصل تلاش همین بچه‌ها بود.

وی درباره آینده تیم کشتی آزاد نوجوانان گفت: به نظر من دست‌کم سه تا پنج نفر از این کشتی‌گیران در آینده جایگزین نفرات تیم ملی بزرگسالان خواهند شد. از همین حالا برنامه‌ریزی را شروع کردیم و حتی قرار است از حدود ۱۰ روز دیگر آن‌ها را به اردوی تیم ملی جوانان و بزرگسالان دعوت کنیم تا حمایت شوند و در چند میدان بین‌المللی به میدان بروند. این موضوع قطعاً به کشتی ایران کمک خواهد کرد.

سرمربی تیم کشتی آزاد نوجوانان خاطرنشان کرد: باید هر سال چندین کشتی‌گیر نوجوان را به سمت رده جوانان و سپس بزرگسالان هدایت کنیم. آن‌ها باید از همین سن تکنیک صحیح را یاد بگیرند تا وقتی به رده جوانان و بزرگسالان می‌رسند، کاملاً آب‌دیده باشند. شجاعت، شهامت در اجرای فن، اصول اولیه کشتی، گارد گرفتن، حرکت کردن و تمام پایه‌های کشتی از همین رده نوجوانان شکل می‌گیرد و بعد در رده جوانان و بزرگسالان فقط روی ریزه‌کاری‌ها و استراتژی فنی کار می‌شود.

وی گفت: من در اردوی قبلی چهار کشتی‌گیر را از رده نونهالان دعوت کردم،یعنی کشتی‌گیرانی که هنوز در رده نوجوانان هستند شناخت خوبی پیدا کردند و در اردو بودند.این روند باید ادامه پیدا کند تا سال آینده در هر وزنی چندین مدعی داشته باشیم. درست مانند گذشته که پشتوانه‌سازی به بهترین شکل انجام می‌شد. مردم امروز از نمایش کشتی‌گیران ما لذت بردند، زیرا با شهامت و جسارت کشتی گرفتند و همان کشتی اصیل ایرانی را به نمایش گذاشتند؛ چیزی که مردم واقعاً از دیدن آن لذت می‌برند و دیگر از کشتی‌های محتاطانه و بغل‌کاری خسته شده‌اند. امیدوارم این مسیر با موفقیت ادامه پیدا کند.