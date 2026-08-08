رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی در پیامی روز خبرنگار را تبریک گفت

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام والمسلمین موسیپور نماینده ولی فقیه و رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی در پیامی ۱۷ مرداد، روز خبرنگار را تبریک گفت.
متن پیام به شرح زیر است:
هفدهم مردادماه، یادآور عروج پرافتخار شهید عرصه خبر، محمود صارمی و فرصتی مغتنم برای تکریم صاحبان قلم، اندیشه و روایت است؛ انسانهای مؤمن، مسئول و بصیری که با مجاهدتی خاموش، اما اثرگذار، امانتدار حقیقت، پاسدار آگاهی و زبان گویای مطالبات و آرمانهای جامعهاند.
امروز که جنگ روایتها و نبرد ادراکی و شناختی به اصلیترین عرصههای رویارویی قدرتها تبدیل شده است، رسانه بخشی از هندسه قدرت ملی و از ارکان شکلدهی به افکار عمومی، تولید اعتماد، حفظ انسجام اجتماعی و صیانت از امنیت ملی است. دشمنان ملت ایران که در میدانهای سخت، اراده و استقامت ملت را آزمودهاند، اکنون با بهرهگیری از امپراتوری رسانهای، شبکههای اجتماعی، الگوریتمهای هوشمند، هوش مصنوعی مولد، اخبار جعلی و عملیات روانی پیچیده، میدان ادراک را هدف گرفتهاند تا آنچه را در میدان نتوانستهاند تغییر دهند، در ذهن جامعه دگرگون سازند.
جنگ تحمیلی آمریکایی - صهیونی جلوهای روشن از این حقیقت بود که در کنار میدان نظامی، در میدان رسانه و روایت نیز دنبال شد و دشمن کوشید با تحریف واقعیت، انتشار اخبار جعلی، ایجاد هراس و ناامیدی و القای شکاف میان ملت و حاکمیت، دستاوردهای مقاومت و اقتدار ملی را در محاصره عملیات روانی قرار دهد. در مقابل، ملت ایران و اصحاب رسانه با حضور در میدان و ثبت و روایت حقیقت، بار دیگر نشان دادند که واقعیت میدان را نمیتوان با عملیات رسانهای تغییر داد. از این منظر، خبرنگار امروز در خط مقدم جنگ روایتهاست و خبرنگار حرفهای و متعهد کسی است که در میان هجوم دادهها، شایعات و روایتهای جعلی، حقیقت را جستوجو میکند و اجازه نمیدهد واقعیت در هیاهوی عملیات روانی دشمن گم شود.
در عصر هوش مصنوعی، حکمرانی الگوریتمی و اقتصاد توجه، تشخیص خبر از جعل و حقیقت از بازنمایی دشوارتر شده است. از این رو، راستیآزمایی، اعتبارسنجی منابع، روزنامهنگاری تحقیقی و دادهمحور و اخلاق حرفهای، خط مقدم صیانت از حقیقت است. خبرنگار آینده باید علاوه بر مهارتهای کلاسیک، به سواد داده، فناوریهای نوین و شناخت سازوکارهای عملیات شناختی مجهز باشد.
بر این اساس، بازآرایی منظومه ارتباطی کشور، تقویت مرجعیت رسانهای داخلی، حمایت از سرمایه انسانی رسانه، توسعه روزنامهنگاری حرفهای، بهرهگیری هوشمندانه از فناوری و هوش مصنوعی و ارتقای تابآوری شناختی جامعه ضرورتی راهبردی است. روایت انقلاب اسلامی، مقاومت، پیشرفت و ایران قدرتمند باید فعالانه، حرفهای و مبتنی بر واقعیت در متن جامعه و عرصه بینالمللی حضور داشته باشد.
اینجانب ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای والامقام عرصه رسانه، فرارسیدن روز خبرنگار را به همه مدیران مسئول، سردبیران، خبرنگاران، عکاسان خبری، فعالان رسانهای و تلاشگران عرصه اطلاعرسانی کشور صمیمانه تبریک و تهنیت عرض مینمایم و از همراهی صادقانه، مسئولانه و ارزشمند اصحاب رسانه که در طول سال با انعکاس دقیق، هنرمندانه و گسترده آیینها، مناسبتها و برنامههای شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی، زمینه تبیین هرچه شایستهتر شعائر اسلامی، مناسبتهای ملی و انقلابی و حماسههای ماندگار ملت بزرگ ایران را فراهم ساختهاند، سپاسگزاری مینمایم.
بیتردید این همدلی و همکاری، سرمایهای گرانسنگ در پاسداشت ارزشهای انقلاب اسلامی و تقویت پیوند میان مردم، رسانه و آرمانهای والای نظام اسلامی است. از درگاه حضرت حق، عزت، سلامت، توفیق روزافزون و تأییدات الهی همه مجاهدان عرصه خبر و رسانه را در انجام این رسالت خطیر و مقدس، تحت عنایات حضرت ولیعصر (عجلالله تعالی فرجهالشریف) و رهبری حکیمانه حضرت آیت الله سید مجتبی خامنهای (مدظلهالعالی) مسئلت مینمایم.
محمد حسین موسیپور
نماینده ولی فقیه و رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی
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