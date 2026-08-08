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۱۷ مرداد ۱۴۰۵، ۸:۱۰

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی در پیامی روز خبرنگار را تبریک گفت

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی در پیامی روز خبرنگار را تبریک گفت

حجت الاسلام والمسلمین موسی‌پور نماینده ولی فقیه و رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی در پیامی ۱۷ مرداد، روز خبرنگار را تبریک گفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام والمسلمین موسی‌پور نماینده ولی فقیه و رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی در پیامی ۱۷ مرداد، روز خبرنگار را تبریک گفت.

متن پیام به شرح زیر است:

هفدهم مردادماه، یادآور عروج پرافتخار شهید عرصه خبر، محمود صارمی و فرصتی مغتنم برای تکریم صاحبان قلم، اندیشه و روایت است؛ انسان‌های مؤمن، مسئول و بصیری که با مجاهدتی خاموش، اما اثرگذار، امانت‌دار حقیقت، پاسدار آگاهی و زبان گویای مطالبات و آرمان‌های جامعه‌اند.

امروز که جنگ روایت‌ها و نبرد ادراکی و شناختی به اصلی‌ترین عرصه‌های رویارویی قدرت‌ها تبدیل شده است، رسانه بخشی از هندسه قدرت ملی و از ارکان شکل‌دهی به افکار عمومی، تولید اعتماد، حفظ انسجام اجتماعی و صیانت از امنیت ملی است. دشمنان ملت ایران که در میدان‌های سخت، اراده و استقامت ملت را آزموده‌اند، اکنون با بهره‌گیری از امپراتوری رسانه‌ای، شبکه‌های اجتماعی، الگوریتم‌های هوشمند، هوش مصنوعی مولد، اخبار جعلی و عملیات روانی پیچیده، میدان ادراک را هدف گرفته‌اند تا آنچه را در میدان نتوانسته‌اند تغییر دهند، در ذهن جامعه دگرگون سازند.

جنگ تحمیلی آمریکایی - صهیونی جلوه‌ای روشن از این حقیقت بود که در کنار میدان نظامی، در میدان رسانه و روایت نیز دنبال شد و دشمن کوشید با تحریف واقعیت، انتشار اخبار جعلی، ایجاد هراس و ناامیدی و القای شکاف میان ملت و حاکمیت، دستاوردهای مقاومت و اقتدار ملی را در محاصره عملیات روانی قرار دهد. در مقابل، ملت ایران و اصحاب رسانه با حضور در میدان و ثبت و روایت حقیقت، بار دیگر نشان دادند که واقعیت میدان را نمی‌توان با عملیات رسانه‌ای تغییر داد. از این منظر، خبرنگار امروز در خط مقدم جنگ روایت‌هاست و خبرنگار حرفه‌ای و متعهد کسی است که در میان هجوم داده‌ها، شایعات و روایت‌های جعلی، حقیقت را جست‌وجو می‌کند و اجازه نمی‌دهد واقعیت در هیاهوی عملیات روانی دشمن گم شود.

در عصر هوش مصنوعی، حکمرانی الگوریتمی و اقتصاد توجه، تشخیص خبر از جعل و حقیقت از بازنمایی دشوارتر شده است. از این رو، راستی‌آزمایی، اعتبارسنجی منابع، روزنامه‌نگاری تحقیقی و داده‌محور و اخلاق حرفه‌ای، خط مقدم صیانت از حقیقت است. خبرنگار آینده باید علاوه بر مهارت‌های کلاسیک، به سواد داده، فناوری‌های نوین و شناخت سازوکارهای عملیات شناختی مجهز باشد.

بر این اساس، بازآرایی منظومه ارتباطی کشور، تقویت مرجعیت رسانه‌ای داخلی، حمایت از سرمایه انسانی رسانه، توسعه روزنامه‌نگاری حرفه‌ای، بهره‌گیری هوشمندانه از فناوری و هوش مصنوعی و ارتقای تاب‌آوری شناختی جامعه ضرورتی راهبردی است. روایت انقلاب اسلامی، مقاومت، پیشرفت و ایران قدرتمند باید فعالانه، حرفه‌ای و مبتنی بر واقعیت در متن جامعه و عرصه بین‌المللی حضور داشته باشد.

اینجانب ضمن گرامی‌داشت یاد و خاطره شهدای والامقام عرصه رسانه، فرارسیدن روز خبرنگار را به همه مدیران مسئول، سردبیران، خبرنگاران، عکاسان خبری، فعالان رسانه‌ای و تلاشگران عرصه اطلاع‌رسانی کشور صمیمانه تبریک و تهنیت عرض می‌نمایم و از همراهی صادقانه، مسئولانه و ارزشمند اصحاب رسانه که در طول سال با انعکاس دقیق، هنرمندانه و گسترده آیین‌ها، مناسبت‌ها و برنامه‌های شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی، زمینه تبیین هرچه شایسته‌تر شعائر اسلامی، مناسبت‌های ملی و انقلابی و حماسه‌های ماندگار ملت بزرگ ایران را فراهم ساخته‌اند، سپاسگزاری می‌نمایم.

بی‌تردید این همدلی و همکاری، سرمایه‌ای گرانسنگ در پاسداشت ارزش‌های انقلاب اسلامی و تقویت پیوند میان مردم، رسانه و آرمان‌های والای نظام اسلامی است. از درگاه حضرت حق، عزت، سلامت، توفیق روزافزون و تأییدات الهی همه مجاهدان عرصه خبر و رسانه را در انجام این رسالت خطیر و مقدس، تحت عنایات حضرت ولی‌عصر (عجل‌الله تعالی فرجه‌الشریف) و رهبری حکیمانه حضرت آیت الله سید مجتبی خامنه‌ای (مدظله‌العالی) مسئلت می‌نمایم.

محمد حسین موسی‌پور

نماینده ولی فقیه و رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی

کد مطلب 6910716
هادی رضایی

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