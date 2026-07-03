امام جمعه آرادان: دست از خونخواهی برنمیداریم

به گزارش خبرنگار مهر حجت الاسلام جلیل شریفی‌نیا در خطبه‌های نماز جمعه این هفته آرادان به میزبانی مسجد امام زمان عجل الله ضمن گرامیداشت یاد رهبر شهید انقلاب اسلامی بیان کرد: حضور مردم در مراسم تشییع پیکر رهبر شهید انقلاب با شکوه خواهد بود.

وی ضمن قدردانی از مردم ایران اسلامی و شهرستان آرادان افرود: ملت سرافراز و مسلمان ایران اسلامی بارها نشان داده‌اند که از مردم زمان حسین بن علی علیه السلام بهتر هستند.

امام جمعه آرادان با بیان اینکه مردم ما از مردم زمان پیامبر هم وفادارتر هستند گفت: دشمن جنایتکار فکر می‌کرد به شهادت رساندن رهبر عظیم الشان انقلاب اسلامی می تواند این نظام را نابود کند اما مردم ما با حضور در صحنه خلاف این امر را به جهانیان ثابت کردند

شریفی نیا با اشاره به صحبت های رهبر شهید انقلاب اسلامی بیان کرد: همانطور که معظم له فرمودند ملت مبعوث شده ایران اسلامی در زمان فتنه ها و دشواری هایی مانند آنچه در ۱۸ و ۱۹ دی بر کشورمان گذشت وارد میدان شده و کار را به نفع اسلام ناب محمدی(ص) تمام خواهند کرد و همین امر نیز صورت گرفت.

وی با بیان اینکه اگر شعله فتنه ای دوباره بلند شود همین مردم دوباره آن را خاموش می کنند، افزود: نباید شهادت رهبر شهید انقلاب اسلامی هرپز فراموش شود.

امام جمعه آرادان با بیان اینکه این بینش معظم له بود که دشمن را کلافه کرد و ایشان را به شهادت رساندند، گفت: این شهادت باید تا ظهور حضرت حجت(عج) بر سر زبان ما باشد و خونخواه امام شهید مان باشیم.

شریفی نیا با بیان اینکه معظم له ۶۰ سال مبارزه کرده و ۳۷ سال رهبر انقلاب اسلامی بودند، بیان داشت: ایشان شخصیتی کوچک نبودند که شهادت شان با خونخواهی مردم همراه نشود

وی با بیان اینکه حضرت آیت الله خامنه ای (رض) جسارت بزرگی روا داشت تا ایشان را به شهادت رساند و ما نباید این غم بزرگ را ساده بپنداریم و به سادگی از کنار آن بگذریم و می بایست خونخواه ایشان باشیم.