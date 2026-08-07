دیدار استاندار لرستان با مردم پس از نماز جمعه؛ تأکید بر پیگیری مطالبات

به گزارش خبرنگار مهر، سید سعید شاهرخی، استاندار لرستان، در پایان نماز جمعه این هفته با جمعی از شهروندان دیدار کرد و در فضایی صمیمی پای صحبتهای آنان نشست.
در این دیدار، مردم مسائل، مشکلات و مطالبات خود را با استاندار لرستان در میان گذاشتند و شاهرخی نیز ضمن شنیدن درخواستهای مطرحشده، بر ضرورت پیگیری موضوعات و رسیدگی به مشکلات شهروندان تأکید کرد.
تأکید استاندار بر پیگیری مطالبات مردم
استاندار لرستان در این دیدار، دستورات لازم را برای بررسی و رسیدگی به موضوعات مطرحشده صادر کرد و بر پیگیری مسائل در چارچوب ضوابط و ظرفیتهای قانونی تأکید داشت.
این دیدار در راستای ارتباط مستقیم مدیریت ارشد استان با مردم و بررسی بیواسطه مسائل و مشکلات شهروندان انجام شد و استاندار لرستان بر ضرورت استمرار این ارتباط و توجه به مطالبات عمومی تأکید کرد.
دیدارهای چهرهبهچهره مسئولان با مردم، فرصتی برای طرح مستقیم مسائل و درخواستهای شهروندان و آگاهی مدیران از مشکلات موجود در حوزههای مختلف به شمار میرود.
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