به گزارش خبرنگار مهر، مریم ملکی صادقی، فرماندار شهرستان سلسله، در آستانه ۱۷ مردادماه، سالروز شهادت خبرنگار شهید محمود صارمی و روز خبرنگار، با صدور پیامی این روز را به فعالان عرصه رسانه و اطلاعرسانی تبریک گفت.
خبرنگاران؛ طلایهداران عرصه آگاهیبخشی
در متن پیام فرماندار سلسله آمده است:
«هفدهم مردادماه، روز پاسداشت قلم و تجلیل از مقام شامخ طلایهداران عرصه آگاهیبخشی است.
خبرنگاران بهعنوان وجدان بیدار جامعه و دیدهبانان امین تحولات، با تکیه بر تعهد، دانش و اخلاق حرفهای، نقشی بیبدیل در روشنگری افکار عمومی و تقویت همدلی میان مردم و مسئولان ایفا میکنند.
رسانه؛ پل ارتباطی مردم و مسئولان
در ادامه این پیام آمده است: در شهرستان سلسله، فعالان رسانهای با رویکردی منصفانه، مسئولانه و دغدغهمند، همواره بهعنوان بازوی توانمند در تبیین دستاوردها و انعکاس مطالبات بهحق شهروندان ایفای نقش کردهاند.
بیتردید حضور مسئولانه خبرنگاران در عرصه اطلاعرسانی، علاوه بر کمک به افزایش آگاهی عمومی، میتواند زمینهساز ارتباط مؤثرتر میان مردم و مسئولان و شناسایی و پیگیری بهتر مسائل و مطالبات جامعه باشد.
گرامیداشت شهدای عرصه خبر
فرماندار سلسله در بخش پایانی پیام خود با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای عرصه رسانه، بهویژه شهید محمود صارمی، آورده است: اینجانب ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای والامقام عرصه خبر، بهویژه شهید محمود صارمی، فرارسیدن این روز را به تمامی فعالان پرتلاش حوزه رسانه، خبرنگاران، نویسندگان و عکاسان خبری که با صبوری و شجاعت در مسیر آگاهیبخشی گام برمیدارند، تبریک و تهنیت عرض مینمایم.
امید است در سایه توجهات حضرت ولیعصر (عج) و با اتکا به منویات مقام معظم رهبری (مدظلهالعالی)، در انجام رسالت خطیر خویش و پیشبرد اهداف متعالی شهرستان سلسله، بیش از پیش موفق و مؤید باشید.»
نظر شما