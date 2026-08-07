به گزارش خبرنگار مهر، ماموستا مصطفی شیرزادی در خطبههای نماز جمعه این هفته مریوان با اشاره به درسهای ماندگار زندگی و رحلت پیامبر اکرم (ص)، اظهار کرد: انسان نباید در هیاهوی زندگی دنیوی از حقیقت فناپذیری غافل شود، چرا که دنیا محل ماندگاری نیست و سرانجام همه انسانها به سوی پروردگار بازمیگردند.
وی با استناد به آیه شریفه «إِنَّکَ مَیِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَیِّتُونَ» بیان کرد: نزول این آیه در واپسین روزهای عمر پیامبر اسلام (ص) یادآور این حقیقت است که حتی برترین بندگان خدا نیز از قانون مرگ مستثنی نیستند و این موضوع باید همواره چراغ راه مؤمنان در اصلاح رفتار و سبک زندگی باشد.
امام جمعه مریوان با انتقاد از غفلت نسبت به یاد مرگ در برخی مناسبتها و مراسمهای دنیوی، افزود: انسان مؤمن باید در کنار بهرهگیری از نعمتهای الهی، همواره به سرانجام زندگی و آمادگی برای دیدار پروردگار بیندیشد و از فرصت عمر برای انجام اعمال صالح بهره ببرد.
وی تأکید کرد که توجه به مرگ، انسان را از غرور، دلبستگی افراطی به دنیا و غفلت از مسئولیتهای الهی دور میکند و زمینهساز اصلاح اخلاق و رفتار فردی و اجتماعی خواهد شد.
سیره نبوی الگویی برای اخلاق و خدمت
ماموستا شیرزادی با اشاره به ویژگیهای اخلاقی پیامبر اکرم (ص) در روزهای پایانی عمر مبارکشان گفت: رسول خدا (ص) با وجود جایگاه والای نبوت، از مردم طلب حلالیت کردند و این رفتار، اوج فروتنی، عدالتخواهی و احترام به حقوق دیگران را نشان میدهد.
وی افزود: مسلمانان باید این سیره را الگوی زندگی خود قرار دهند و با دوری از ظلم، خودخواهی و تضییع حقوق دیگران، خدمت به مردم و یاری نیازمندان را سرلوحه رفتار خود قرار دهند.
خطیب جمعه مریوان در بخش دیگری از سخنان خود به رأفت و مهربانی پیامبر اسلام (ص) نسبت به حیوانات اشاره کرد و اظهار داشت: در سیره نبوی، رعایت حقوق حیوانات نیز مورد تأکید قرار گرفته و پیامبر (ص) مسلمانان را به مهربانی با چهارپایان و تأمین آب و خوراک آنها سفارش میکردند.
وی افزود: این نگاه نشان میدهد که اخلاق اسلامی تنها به روابط میان انسانها محدود نمیشود، بلکه تمامی مخلوقات الهی را در بر میگیرد.
وحدت، اقتدار و پایبندی به ارزشهای دینی
ماموستا شیرزادی با اشاره به فشارها و تهدیدهایی که جامعه اسلامی در صدر اسلام با آن مواجه بود، گفت: پیامبر اکرم (ص) در برابر دشمنان اسلام، مسلمانان را به حفظ اقتدار، استقامت و پایداری دعوت میکردند و در عین حال بر رعایت اصول اخلاقی و ارزشهای دینی تأکید داشتند.
وی خاطرنشان کرد: تجربه صدر اسلام نشان میدهد که جامعه اسلامی تنها با حفظ وحدت، ایمان و پایبندی به آموزههای دینی میتواند در برابر تهدیدها و فشارهای دشمنان ایستادگی کند.
امام جمعه مریوان در پایان با تأکید بر اینکه راه سعادت فردی و اجتماعی در تمسک به قرآن کریم و سنت پیامبر اکرم (ص) نهفته است، تصریح کرد: پیامبر اسلام (ص) در واپسین روزهای حیات خود نیز امت اسلامی را به حفظ وحدت، پایبندی به قرآن و عمل به سیره نبوی سفارش کردند.
وی اخلاقمداری، احترام متقابل و رعایت کرامت انسانها را از مهمترین آموزههای اسلام دانست و گفت: مسلمانان باید این اصول را در تعامل با همه انسانها، حتی غیرمسلمانان، رعایت کنند؛ زیرا رسالت پیامبر اکرم (ص) گسترش مکارم اخلاق و رفتار کریمانه در جامعه بشری بود.
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