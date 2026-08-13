به گزارش خبرنگار مهر، رضا محمدی، فرماندار کلیبر، شامگاه پنجشنبه با اعلام این خبر اظهار کرد: حضور به‌موقع نیروهای امدادی، یگان حفاظت و مردم محلی موجب شد از گسترش حریق به سایر بخش‌های حساس جنگل جلوگیری و آتش در محدوده هفت هکتاری کنترل شود.

وی با تأکید بر ضرورت حفاظت از عرصه‌های ملی و منابع طبیعی افزود: اولویت اصلی در این حادثه، جلوگیری از گسترش آتش و صیانت از تنوع زیستی منطقه بود که با همکاری و هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی و جوامع محلی محقق شد.

فرماندار کلیبر با اشاره به اهمیت زیست‌محیطی پارک ملی ارسباران ادامه داد: این منطقه یک سرمایه ارزشمند طبیعی و جهانی است و حفاظت از آن تنها در چارچوب وظایف اداری امکان‌پذیر نیست و نیازمند مشارکت و مسئولیت‌پذیری عمومی است.

هاتم شیرجنگ، رئیس پارک ملی ارسباران نیز درباره جزئیات این حادثه گفت: وسعت عرصه تحت تأثیر حریق حدود هفت هکتار برآورد شده و عملیات اطفای حریق پس از چند ساعت تلاش نیروهای حاضر در منطقه با موفقیت به پایان رسید.

وی افزود: آتش‌سوزی ساعت ۱۰:۳۰ صبح پنجشنبه از سوی اهالی منطقه گزارش شد و با حضور نیروهای یگان حفاظت محیط‌زیست، نیروهای امدادی و مشارکت جوامع محلی، حدود ساعت ۱۵ به‌طور کامل مهار شد.

رئیس پارک ملی ارسباران خاطرنشان کرد: پس از مهار آتش، نیروها با حضور در عرصه آسیب‌دیده، کانون‌های احتمالی حریق را بررسی و عملیات پایش و لکه‌گیری نقاط مستعد شعله‌وری مجدد را انجام دادند تا از بازگشت آتش جلوگیری شود.

شیرجنگ با تأکید بر نقش مردم در پیشگیری از آتش‌سوزی‌های جنگلی از شهروندان، گردشگران و بهره‌برداران عرصه‌های طبیعی خواست از روشن کردن آتش در مناطق جنگلی و مرتعی خودداری کنند و در صورت ضرورت، آتش را تنها در محل‌های ایمن و تحت کنترل روشن کنند.

وی همچنین نسبت به رها کردن ته‌سیگار، بطری‌های شیشه‌ای و سایر مواد قابل اشتعال در طبیعت هشدار داد و گفت: این موارد می‌توانند در شرایط مناسب به عامل آغاز یا گسترش آتش‌سوزی تبدیل شوند.

رئیس پارک ملی ارسباران از مردم خواست در صورت مشاهده دود یا آتش در عرصه‌های طبیعی، موضوع را در سریع‌ترین زمان به یگان حفاظت محیط‌زیست یا نیروهای امدادی اطلاع دهند تا امکان واکنش سریع و جلوگیری از گسترش حریق فراهم شود.