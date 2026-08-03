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۱۲ مرداد ۱۴۰۵، ۱۸:۱۱

فعالیت بیش از ۳۰۰ باشگاه بدنسازی در استان بوشهر

فعالیت بیش از ۳۰۰ باشگاه بدنسازی در استان بوشهر

بوشهر- رئیس هیئت بدنسازی و پرورش اندام استان بوشهر گفت: بیش از ۳۰۰ باشگاه بدنسازی در استان فعال هستند، اما ۸۰ باشگاه همچنان در انتظار صدور مجوز فعالیت قرار دارند.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی دهار بعد از ظهر دوشنبه در نشست ارزیابی عملکرد هیئت بدنسازی و پرورش اندام استان بوشهر با حضور مدیرکل ورزش و جوانان و اعضای این هیئت اظهار کرد: در حال حاضر بیش از ۳۰۰ باشگاه بدنسازی در استان بوشهر فعالیت می‌کنند و بر اساس نظام رتبه‌بندی به ورزشکاران خدمات ارائه می‌دهند.

وی افزود: با وجود فعالیت گسترده این باشگاه‌ها، بیش از ۸۰ باشگاه همچنان در انتظار دریافت مجوز هستند و ضروری است با رایزنی و همکاری دستگاه‌های مربوط، روند صدور مجوز برای این مراکز تسریع شود.

رئیس هیئت بدنسازی و پرورش اندام استان بوشهر با اشاره به جامعه آماری ورزشکاران این رشته بیان کرد: هم‌اکنون بیش از ۱۰ هزار ورزشکار سازمان‌یافته در بخش بانوان و آقایان زیر پوشش این هیأت فعالیت دارند و حدود ۴۰ هزار نفر نیز به صورت مشترک در سایر رشته‌های ورزشی حضور دارند.

دهار با بیان اینکه سال گذشته به دلیل شرایط کشور، مسابقات و دوره‌های آموزشی فدراسیون برگزار نشد، تصریح کرد: با این وجود، برنامه‌ریزی لازم در حوزه استعدادیابی انجام شده و تعامل مطلوبی با فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام وجود دارد.

وی به موفقیت‌های ورزشکاران استان در بخش قهرمانی نیز اشاره کرد و گفت: بانوان مچ‌انداز استان بوشهر در رقابت‌های قهرمانی کشور موفق به کسب ۶ مدال طلا، سه مدال نقره و یک مدال برنز شدند که بیانگر ظرفیت بالای این رشته در استان است.

کد مطلب 6907605

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