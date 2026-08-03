فعالیت بیش از ۳۰۰ باشگاه بدنسازی در استان بوشهر

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی دهار بعد از ظهر دوشنبه در نشست ارزیابی عملکرد هیئت بدنسازی و پرورش اندام استان بوشهر با حضور مدیرکل ورزش و جوانان و اعضای این هیئت اظهار کرد: در حال حاضر بیش از ۳۰۰ باشگاه بدنسازی در استان بوشهر فعالیت میکنند و بر اساس نظام رتبهبندی به ورزشکاران خدمات ارائه میدهند.
وی افزود: با وجود فعالیت گسترده این باشگاهها، بیش از ۸۰ باشگاه همچنان در انتظار دریافت مجوز هستند و ضروری است با رایزنی و همکاری دستگاههای مربوط، روند صدور مجوز برای این مراکز تسریع شود.
رئیس هیئت بدنسازی و پرورش اندام استان بوشهر با اشاره به جامعه آماری ورزشکاران این رشته بیان کرد: هماکنون بیش از ۱۰ هزار ورزشکار سازمانیافته در بخش بانوان و آقایان زیر پوشش این هیأت فعالیت دارند و حدود ۴۰ هزار نفر نیز به صورت مشترک در سایر رشتههای ورزشی حضور دارند.
دهار با بیان اینکه سال گذشته به دلیل شرایط کشور، مسابقات و دورههای آموزشی فدراسیون برگزار نشد، تصریح کرد: با این وجود، برنامهریزی لازم در حوزه استعدادیابی انجام شده و تعامل مطلوبی با فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام وجود دارد.
وی به موفقیتهای ورزشکاران استان در بخش قهرمانی نیز اشاره کرد و گفت: بانوان مچانداز استان بوشهر در رقابتهای قهرمانی کشور موفق به کسب ۶ مدال طلا، سه مدال نقره و یک مدال برنز شدند که بیانگر ظرفیت بالای این رشته در استان است.
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