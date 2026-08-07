اهداف معادله جدید صنعا علیه عربستان

به گزارش خبرگزاری مهر، یک منبع یمنی به المیادین گفت که صنعا یک معادله جدیدی در خاک یمن اعمال کرده است مبنی بر اینکه هرگونه استقرار نظامی یا تحرک نیروها از عربستان به سمت یمن یا بالعکس مستقیما مورد هدف قرار خواهد گرفت.

این منبع افزود که هدف صنعا از این معادله یکسره کردن نبرد میدانی و متلاشی کردن نیروهای وابسته به عربستان و جلوگیری از تحرک میان استان‌ها است.

به گفته این منبع یمنی، صنعا از طریق رسانه‌های محلی به یمنی‌های فریب خورده توصیه کرد که همه پادگان‌ها را ترک کنند و در نزدیکی افسران عربستانی تجمع نکنند.

این منبع یمنی افزود که صنعا به یمنی‌های فریب خورده توصیه کرد که از پیوستن به هرگونه تجمعات خودداری کنند چرا که مستقیما هدف قرار خواهند گرفت.