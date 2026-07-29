به گزارش خبرنگار مهر، الناز کیوانی ظهر چهارشنبه در نشست شورای پژوهشی حفاظت محیطزیست استان اصفهان که برای بررسی طرح مطالعاتی ارزشگذاری اقتصادی منابع پایه محیطزیست این استان برگزار شد، اظهار کرد: هدف ما این است که مطالعات یکدستی در سراسر کشور انجام شود. به همین دلیل یک شرح خدمات واحد را به همه استانها ابلاغ کردیم و از آنها خواستیم این کار را با مجریان متبحر و متخصص این حوزه انجام دهند تا بتوانیم به شاخص ارزش واحدی در کل کشور برسیم.
وی افزود: تلاش کردیم قراردادهای مشترکی بین چند استان منعقد کنیم تا یکپارچهسازی نتایج آسانتر باشد. این اتفاق در برخی استانها مانند گلستان، گیلان و مازندران یا تهران، قم، مرکزی و البرز رخ داد اما در همه جا ممکن نشد.
مدیرکل دفتر اقتصاد و فناوری محیطزیست سازمان حفاظت محیطزیست کشور با تأکید بر اهمیت این مطالعات گفت: تاکنون متولیان توسعه با زبان منفعت ریالی و دلاری صحبت میکردند و ما فقط بهصورت کیفی از اهمیت جنگل و تالاب دفاع میکردیم. حالا با داشتن اعداد میتوانیم در تصمیمگیریها حرف هموزن بزنیم.
کیوانی اضافه کرد: در استان قزوین با استفاده از نتایج مشابه، دو طرح توسعه با کمترین آسیب به محیطزیست پیش رفت.
وی تصریح کرد: گزارش باید مرحلهبهمرحله در تعامل با استان تهیه شده تا واقعیتهای محلی لحاظ شود. تأیید نهایی ستاد منوط به تأیید استان است.
مدیرکل دفتر اقتصاد و فناوری محیطزیست سازمان حفاظت محیطزیست با اشاره به اینکه در این مطالعه ارزش خود منابع پایه محاسبه نمیشود، خاطرنشان کرد: ارزش تولید خدمات اکوسیستمی منتخب در یک سال برآورد میشود که از ۲۳ خدمت اکوسیستمی موجود، ۱۲ خدمت بررسی شده است.
کیوانی افزود: بر اساس شرح خدمات مصوب، نتایج باید در سه مقیاس پیکسلهای ۳۰ متری، میانگین در هکتار و ارزش در مرز استان ارائه شود. اطلس نهایی دیجیتال و قابل بهروزرسانی از نظر تورم، افزودن لایههای جدید و تغییرات واقعی خواهد بود. این نتایج در اجرای تکالیف برنامه هفتم توسعه برای برآورد و تخصیص خسارات محیطزیستی بسیار کاربردی است.
به گزارش مهر، در این نشست طرح پژوهشی با رویکرد خدمات اکوسیستمی توسط دکتر سعید پورمنافی، استادیار دانشگاه صنعتی اصفهان ارائه شد.
در ادامه حسین اکبری، معاون محیطزیست طبیعی و تنوع زیستی اداره کل حفاظت محیطزیست اصفهان بر لزوم اعمال نظرات کارشناسی استان در گزارش نهایی تاکید و اظهار کرد: از جمله میتوان به خدمات تعادلبخشی آب، مقیاسهای زمانی و مکانی، و در نظر گرفتن سه سناریوی گذشته، حال و آینده با توجه به سازگاری با تغییرات اقلیمی اشاره کرد؛ همچنین خدمات اکوسیستمی مختلف مانند گردهافشانی و چرخه مواد مغذی باید جزئیتر دیده شوند.
وی افزود: از نظر منابع آبی، کوهستانهایی که منبع تولید آب هستند، چه بسا مهمتر از برخی کوهستانهای غرب استان باشند؛ برای مثال به کوهستان کرکس توجه کافی نشده بود. نقشههای زیباشناختی نیز باید بازنگری شوند؛ جنوب غرب استان کاملاً مطلوب و کویر کاملاً نامطلوب ارزیابی شده که نیاز به دقت بیشتری دارد. نظرات یکپارچه استان را درخصوص طرح پژوهشی ارائه شده، جمعبندی و اعلام خواهیم کرد.
اکبری اضافه کرد: با توجه به اینکه خروجیها قرار است یکپارچه و حتی بهصورت آنلاین در دسترس قرار گیرند، لازم است تیمهای مطالعاتی استانهای مختلف در جلسات دورهای سازمان با یکدیگر هماهنگی داشته باشند تا تحلیلها یکدست باشد و مغایرتی بین نتایج استانها ایجاد نشود.
مریم امیدی، کارشناس حیات وحش اداره کل حفاظت محیطزیست اصفهان نیز گفت: برای اینکه نتایج این مطالعه واقعاً در تصمیمگیریها استفاده شود، نیاز به تبصره یا تکلیف قانونی قویتری داریم.
وی افزود: تجربه طرح آمایش سرزمین استان نشان داد که با وجود تدوین و ابلاغ، در عمل توجه کافی به آن نمیشود و کاربریها در استان اغلب سلیقهای تعیین میشوند. این مطالعه از طرح آمایش هم مهمتر است، بنابراین سازمان باید آن را بهصورت تکلیف قانونی به دستگاهها ابلاغ کند تا در تصمیمگیریها الزامآور باشد. در غیر این صورت ممکن است یک مدیر قاطع از آن استفاده کرده و مدیر دیگر ضعیف عمل کند.
کیوانی در پاسخ گفت: برنامه هفتم و آییننامه اجرایی مصوب آن لازمالاجراست اما چون برای اولین بار چنین تکلیفی به سازمان داده شده، ممکن است مقاومتهایی وجود داشته باشد و نیاز به تقویت بیشتر قدرت اجرایی باشد که در دستور کار قرار خواهد گرفت.
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