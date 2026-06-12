آرش فلاحت‌پیشه بازیگر فیلم کوتاه «تخطی» که این روزها در قالب اکران «قرار» در سینماهای کشور روی پرده رفته است، در گفتگو با خبرنگار مهر درباره اهمیت فیلم کوتاه گفت: در سینما، تئاتر و داستان کوتاه بستری فراهم می‌شود که بتوان در زمانی کمتر و به شکلی موجزتر، حرفی اساسی را بیان کرد. این ویژگی برای سازنده، بازیگر و مخاطب فرصت‌های ویژه‌ای ایجاد می‌کند و مفاهیم را به سمت خلاقیت و نگاه انتزاعی‌تر می‌برد.

وی افزود: برای من، فیلم کوتاه همیشه فضایی برای آزمون و خطا و تجربه کردن بوده است. با این حال، اینکه اکران فیلم کوتاه تا چه اندازه بتواند فاصله میان مخاطب و این گونه سینمایی را کمتر کند، به شرایط اجتماعی بستگی دارد؛ به‌ویژه در روزگاری که بسترهای آنلاین نمایش فیلم گسترش پیدا کرده‌اند.

فلاحت‌پیشه درباره اکران «قرار» اظهار کرد: این اتفاق قطعا مثبت است. سال‌ها پیش باید توجه بیشتری به سینمای کوتاه می‌شد. بسیاری از مردم هنوز شناخت دقیقی از این سینما ندارند و اگر به شکل شفاف‌تر معرفی شود و سالن‌های بیشتری به آن اختصاص پیدا کند، می‌تواند تأثیرگذار باشد.

وی درباره بازگشت سرمایه در سینمای کوتاه گفت: در حوزه اقتصادی نمی‌توانم نظر قطعی بدهم. گاهی فیلم کوتاه برای برخی فیلمسازان مسیری برای رسیدن به فیلم بلند است. در عین حال، برای بسیاری از فعالان این حوزه مسائل اقتصادی اولویت نیست و بیشتر به دنبال عبور از این مرحله هستند. با این حال، برای من نیز جالب است که ببینم این اکران تا چه اندازه می‌تواند در بازگشت سرمایه مؤثر باشد.

این بازیگر ادامه داد: سینمای بلند ما نیز دچار ابتذال و جریاناتی شده که دیگر نمی‌شود درباره آنها سکوت کرد. در همین فضا، فیلمی مثل «پیرپسر» می‌آید و معادلات را به هم می‌ریزد. از سوی دیگر، برخی به بهانه نیاز مردم به شادی، هر چیزی را به اسم سینما عرضه می‌کنند و در نهایت سطح سلیقه عمومی را پایین می‌آورند.

وی درباره تأثیر سینمای کوتاه بر سینمای بلند نیز عنوان کرد: در فیلم کوتاه فرصت چندانی برای کشیده شدن به ابتذال ندارید. باید در زمانی محدود، ایده و تفکرتان را منتقل کنید و همین موضوع شما را به سمت اندیشه‌ورزی بیشتر سوق می‌دهد، نه صرفاً ساخت اثری برای سرگرمی.

فلاحت‌پیشه درباره فیلم «تخطی» بیان کرد: بسیاری از واقعیت‌های اجتماعی در سینمای ما به شکلی شیک و دور از واقعیت نمایش داده می‌شوند. وقتی بخواهید لایه‌های پنهان جامعه را نشان دهید، با مسئله خودسانسوری و محدودیت‌ها مواجه می‌شوید. حتی در «تخطی» نیز بخشی از این مسئله وجود دارد.

وی افزود: گاهی در فرآیندهای قانونی نیز تخطی‌هایی از سوی برخی مأموران صورت می‌گیرد. به باور من، رسالت هنر و سینما بازتاب واقعیت جامعه است. به همین دلیل، هجمه‌هایی را که به برخی فیلم‌ها و سریال‌ها وارد می‌شود، چندان درست نمی‌دانم. با این حال، «تخطی» را اثری می‌دانم که به جریان‌های اجتماعی نزدیک‌تر شده است.

این بازیگر درباره بازخوردهای فیلم گفت: اینکه یک فیلم بتواند در بین عموم مردم کنش ایجاد کند، ادعای بزرگی است؛ اما بازخوردهایی که در جشنواره فیلم کوتاه تهران دریافت کردیم، امیدوارکننده بود و مخاطبان ارتباط خوبی با فیلم برقرار کردند.

وی ادامه داد: در جریان تولید فیلم، اتفاقات جنگ ۱۲ روزه که همزمان با فیلمبرداری رخ داد، تغییرات اساسی در روند کار ایجاد کرد و ما را زودتر به هدفی که دنبال می‌کردیم رساند. در نهایت این مخاطب است که باید درباره نتیجه قضاوت کند.

فلاحت‌پیشه در پایان درباره تجربه بازی در «تخطی» گفت: بازیگری برای من تفنن نیست، بلکه خلق یک انسان جدید است. در این فیلم نیز تلاش کردیم با تغییر در دایره واژگان، رفتار و ویژگی‌های شخصیت، به تصویری باورپذیرتر برسیم. جذابیت نقش برای من در این بود که با وجود منفی بودن شخصیت، بتوانم واکنش و حتی حس انزجار مخاطب را برانگیزم.

اکران «قرار» در سالن‌های منتخب، روزهای شنبه، دوشنبه و چهارشنبه هر هفته در بازه زمانی ۱۶ تا ۱۷ صورت می‌گیرد. «های‌کپی» به کارگردانی محمد رحمتی و «سرود کلنل» به کارگردانی سجاد مشتاق دیگر فیلم‌های اکران شده در این طرح هستند.