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۱۷ مرداد ۱۴۰۵، ۱۱:۲۴

جهش ۱۰۰ دلاری قیمت طلا؛ اونس به ۴۳۴۲ دلار رسید

جهش ۱۰۰ دلاری قیمت طلا؛ اونس به ۴۳۴۲ دلار رسید

تنش‌های ژئوپلیتیک در تنگه هرمز و افزایش تقاضا برای دارایی امن، قیمت جهانی طلا را با جهشی ۱۰۰ دلاری به سطح ۴۳۴۲ دلار رساند.

به گزارش خبرنگار مهر قیمت هر اونس طلا در معاملات روز گذشته ، با جهشی قابل‌توجه به سطح ۴۳۴۲ دلار رسید. این صعود در پی تشدید تنش‌ها در منطقه راهبردی تنگه هرمز و تمایل سرمایه‌گذاران به پناهگاه‌های امن دارایی رخ داده است.

تحلیلگران معتقدند قیمت طلا اکنون تحت تأثیر دو نیروی متضاد قرار دارد؛ از یک سو ریسک‌های ژئوپلیتیک تقاضا برای طلا را افزایش داده و از سوی دیگر، جهش قیمت نفت ناشی از همین تنش‌ها، نگرانی‌های تورمی و احتمال افزایش نرخ بهره توسط فدرال رزرو را تقویت کرده است که می‌تواند به عنوان ترمزی برای رشد قیمت طلا عمل کند.

تنگه هرمز به عنوان کانون عبور یک‌پنجم نفت جهان، تأثیر مستقیمی بر هزینه‌های انرژی دارد. برآوردهای اقتصادی نشان می‌دهد هر ۱۰ دلار افزایش قیمت نفت، نرخ تورم را ۰.۲ تا ۰.۳ درصد بالا می‌برد؛ موضوعی که فدرال رزرو را برای مهار تورم به سمت افزایش نرخ بهره سوق می‌دهد و جذابیت طلا را به دلیل نداشتن سود ثابت تحت شعاع قرار می‌دهد.

در حال حاضر بازار در انتظار نتایج تحولات دیپلماتیک است. کارشناسان تأکید دارند که حصول توافق برای کاهش تنش‌ها می‌تواند قیمت نفت را تعدیل کرده و با رفع نگرانی‌های نرخ بهره، سقف مقاومتی طلا را بشکند. در مقابل، تداوم بن‌بست سیاسی ممکن است بار دیگر ترس از سیاست‌های انقباضی فدرال رزرو را بر جذابیت ژئوپلیتیکی طلا غالب کند.

کد مطلب 6910962
محمدحسین سیف اللهی مقدم

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