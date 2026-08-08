به گزارش خبرگزاری مهر، خواجه محمد آصف وزیر دفاع پاکستان در یک گفتگوی رسانه ای یک روز بعد از امضای توافقنامه دفاع مشترک مکه با عربستان سعودی و ترکیه تاکید کرد که جهان اسلام باید در برابر یک تهدید مشترک یعنی رژیم صهیونیستی متحد شود.

وی بیان کرد: ملل مسلمان باید یک اتحاد گسترده با ساختاری مشابه ناتو ایجاد کنند. کشورهای عضو باید از اختلافات دوجانبه عبور کنند تا یک بلوک دفاعی متحد تشکیل دهند. اقدامات اسرائیل نیاز به پاسخی واحد از سوی ملت‌های اسلامی دارد. عادی‌سازی روابط با اسرائیل هیچ سودی برای ملت‌های مسلمان ندارد. همبستگی با فلسطین همچنان شرط اساسی برای سیاست اسلامی منطقه‌ای است.

وی درباره هند نیز گفت: عناصر تحت حمایت هند که از افغانستان فعالیت می‌کنند، فعالیت‌های تروریستی علیه پاکستان را هدایت می‌کنند. درگیری‌های منطقه‌ای جاری از جمله رویارویی نظامی اخیر با هند نیاز به رسیدگی رسمی به جای بحث رسانه‌ای دارد.

آصف با اشاره به جنگ علیه ایران نیز تاکید کرد که تنش‌های فعلی در منطقه، ضرورت دیپلماسی جمعی اسلامی را برجسته می‌کند.