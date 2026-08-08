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۱۷ مرداد ۱۴۰۵، ۱۱:۲۳

پاکستان: باید در برابر اسرائیل متحد شویم؛ عادی‌سازی هیچ سودی ندارد

پاکستان: باید در برابر اسرائیل متحد شویم؛ عادی‌سازی هیچ سودی ندارد

وزیر دفاع پاکستان بر ضرورت اتحاد کشورهای اسلامی در برابر رژیم صهیونیستی و تشکیل ناتوی اسلامی تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، خواجه محمد آصف وزیر دفاع پاکستان در یک گفتگوی رسانه ای یک روز بعد از امضای توافقنامه دفاع مشترک مکه با عربستان سعودی و ترکیه تاکید کرد که جهان اسلام باید در برابر یک تهدید مشترک یعنی رژیم صهیونیستی متحد شود.

وی بیان کرد: ملل مسلمان باید یک اتحاد گسترده با ساختاری مشابه ناتو ایجاد کنند. کشورهای عضو باید از اختلافات دوجانبه عبور کنند تا یک بلوک دفاعی متحد تشکیل دهند. اقدامات اسرائیل نیاز به پاسخی واحد از سوی ملت‌های اسلامی دارد. عادی‌سازی روابط با اسرائیل هیچ سودی برای ملت‌های مسلمان ندارد. همبستگی با فلسطین همچنان شرط اساسی برای سیاست اسلامی منطقه‌ای است.

وی درباره هند نیز گفت: عناصر تحت حمایت هند که از افغانستان فعالیت می‌کنند، فعالیت‌های تروریستی علیه پاکستان را هدایت می‌کنند. درگیری‌های منطقه‌ای جاری از جمله رویارویی نظامی اخیر با هند نیاز به رسیدگی رسمی به جای بحث رسانه‌ای دارد.

آصف با اشاره به جنگ علیه ایران نیز تاکید کرد که تنش‌های فعلی در منطقه، ضرورت دیپلماسی جمعی اسلامی را برجسته می‌کند.

کد مطلب 6910961

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    نظرات

    • IR ۱۲:۴۶ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۷
      1 0
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      وضعیت پاکستان به شدت مشکوکه، انگار شده اسب تروای کشورهای اسلامی! با ترکیه و عربستان پیمان نظامی می بنده ولی بر علیه اسرائیل حرف میزنه که با منطق جور درنمیاد!!!
    • IR ۱۳:۳۸ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۷
      0 0
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      لطفا یک عدد تحریم تصویب کنند ...
    • IR ۱۴:۳۴ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۷
      2 0
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      لابد با عربستان و ترکیه علیه اسراییل میخواد متحد بشه!!! کلا مشکوکه و غیرقابل اعتماد این پاکستان..
    • IR ۱۵:۱۸ - ۱۴۰۵/۰۵/۱۷
      1 0
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      ایران را در برابر آمریکا و اسراییل تنها گذاشتید حالا از کدام اتحاد صحبت می‌کنید؟ اتحاد عربی؟! که آن‌ها خود مزدوران اسراییلند!

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