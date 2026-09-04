خبرگزاری مهر، گروه فرهنگ و ادب، طاهره طهرانی: ابوریحان محمد بن احمد بیرونی (۳۶۲–۴۴۰ هـ. ق / ۹۷۳–۱۰۴۸ م)، فیلسوف، ریاضیدان و همهچیزدان (Polymath) سرشناس ایرانی، یکی از درخشانترین چهرههای عصر طلایی علم در تمدن اسلامی به شمار میرود. بیرونی در شرایطی پا به عرصه اندیشه گذاشت که انتقال و بازخوانی میراث علمی یونانی، هندی، ایرانی و ساسانی در جهان اسلام به کمال خود رسیده بود، اما نیاز مبرمی به نقد دادهها، پالایش دیدگاههای اسطورهای و جایگزینی روشهای تجربی و آزمونمحور حس میشد.
جایگاه ابوریحان بیرونی در نقشه علوم کهن
دامنه پژوهشهای این متفکر بزرگ محدود به یک حوزه خاص نماند؛ او در اخترشناسی با تدوین جداول نجومی و زیجهای نوآورانه، در ریاضیات با توسعه مثلثات کروی، در جغرافیا با محاسبه شگفتانگیز شعاع و محیط کره زمین، در تاریخنگاری با نگارش اثر گرانسنگ «الآثار الباقیة عن القرون الخالیة»، و در انسانشناسی فرهنگی و دینپژوهی تطبیقی با تألیف «تحقیق ماللهند» بنیانگذار روشهای نوین تحقیق شد.
تسلط عمیق بیرونی بر زبانهای عربی، فارسی و سانسکریت و همچنین آشنایی کارآمد او با متون یونانی و سریانی، بستری استثنایی برای وی فراهم ساخت تا سنتهای علمی شرق و غرب را بیطرفانه، موشکافانه و با دقتی کمنظیر بازخوانی و تحلیل کند. در این میان، ورود بیرونی به عرصه علوم طبیعی و مادی، شاهکاری کممانند به نام «کتاب الجماهر فی معرفة الجواهر» را پدید آورد.
نامگذاری، بستر تاریخی و مخاطب کتاب
کتاب «الجماهر فی معرفة الجواهر» برجستهترین و جامعترین رساله مدوّن عربی در حوزه کانیشناسی، گوهرشناسی و فلزشناسی در قرون میانه است. این اثر در سده یازدهم میلادی نگاشته شد و بیرونی آن را به نام سلطان ابوالفتح مودود بن مسعود غزنوی (دوران حکومت: ۴۳۳–۴۴۰ هـ. ق) تألیف و پیشکش کرد.
در تاریخنگاری غربی این اثر را غالباً با عنوان «The Book Most Comprehensive in Knowledge on Precious Stones» یا مرجع جامع کانیشناسی ابوریحان بیرونی میشناسند. ارزش این کتاب تنها در گردآوری نامها و تعاریف سنگها نیست، بلکه در ساماندهی ساختارمند، زبان فنی دقیق و رویکرد عاری از خرافهپردازی آن نهفته است؛ ویژگیهایی که آن را از بیشتر کتابهای جواهرنامه پیشین و همعصر متمایز میسازد.
مقدمه «الجماهر» تنها یک پیشدرآمد تشریفاتی نیست، بلکه رسالهای فلسفی و انسانشناختی به وسعت حدود ۳۲ صفحه از متن چاپی است. این بخش که در قالب یک خطبه بنیادین و پانزده بند موسوم به «ترویحه» (جمع: تراویح) تدوین شده، جهانبینی علمی و معرفتشناختی بیرونی را پیش از ورود به جزئیات فنی ترسیم میکند.
دیباچهای بر بنیاد اخلاق، الهیات و فلسفه جامعه
برخلاف بسیاری از کتابهای فنی که بیمقدمه به شرح مدخلها میپردازند، مقدمه «الجماهر» یک اثر مستقل در انسانشناسی فلسفی، جامعهشناسی معیشت و اخلاق اقتصادی به گستره حدود ۳۲ صفحه از متن چاپی است. بیرونی متن را با یک خطبه بلیغ توحیدی آغاز کرده و سپس آن را در ۱۵ «ترویحه» (تراویح) سامان میدهد:
ستایش حکمت و تسخیر عقلانی طبیعت: بیرونی در ترویحههای آغازین، انسان را به سبب برخورداری از خرد، گل سرسبد پدیدهها میداند. در نگاه او، کشف معادن و بهکارگیری سنگها و فلزات صرفاً تفنن اشرافی نیست، بلکه تجلی توانمندی فکری انسان در بهرهگیری از طبیعت است.
پیدایش مسکوکات و کارکرد روانی-اجتماعی زیورها: نویسنده به ریشهیابی تاریخی چرایی برگزیدهشدن طلا و نقره به عنوان واسطه مبادله میپردازد. او انگیزههای روانشناختی انسانها در میل به تشخص، زیبایی، نمایش اقتدار و تمایز را تحلیل میکند.
هشدار علیه احتکار و نقد اخلاقی انباشت ثروت: در فصلی کمنظیر از اقتصاد سیاسی کهن، بیرونی با تندی به کسانی میتازد که دینار و درهم را حبس میکنند. او با بیانی استوار تأکید دارد که زر و سیم برای خوردن یا انباشتن بیحاصل آفریده نشدهاند؛ ارزش آنها در تسهیل دادوستد و گردش خون اقتصادی جامعه است و حبس آن ستمی آشکار بر مصالح عمومی است.
پیوند تکوین با تشریع: بیرونی کانیشناسی را بخشی از کشف آیات حق در صفحه آفرینش دانسته و قوانین حاکم بر بلورها و فلزات را نمادی از حکمت بالغه پروردگار معرفی میکند.
بیرونی پس از پایان این ۱۵ ترویحه، بندی مجزا موسوم به «فصل» میگشاید که در آن به معرفی و اعتبارسنجی منابع مستقل موجود در کانیشناسی میپردازد.
ساختار فصول، تنوع مدخلها و نظام طبقهبندی
کتاب الجماهر پس از مقدمه مفصل خود، در سه بخش اساسی و مقاله تفصیلی سامان یافته و در مجموع به تشریح و تحلیل حدود ۳۰۰ نوع کانی، فلز، آلیاژ و صمغ معدنی میپردازد:
پیکره اصلی کتاب «الجماهر» در قالب سه بخش موضوعی تدوین شده است؛ بهگونهای که ابوریحان بیرونی درمقاله نخست به بررسی گوهرها و احجار کریمه نظیر یاقوت، الماس، زمرد، فیروزه، عقیق، یشم، بلور، بریل و مرجان میپردازد؛ در مقاله دوم فلزات پایه را با محوریت جیوه بهعنوان «مادر و ریشه فلزات» آغاز کرده و سپس ویژگیهای زر، سیم، مس، آهن، قلع، سرب و خارصینی را شرح میدهد؛ و سرانجام درمقاله سوم، به تحلیل ترکیبات فلزی، آلیاژها و ملغمهها، فنون ترکیب و پالایش عناصر و نیز شیوههای علمی و عملی برای عیارسنجی دقیق و افشای تقلبهای رایج بازار مینشیند.
نبوغ در کانیشناسی مقداری: ترازوی هیدرواستاتیک
بزرگترین جهش روششناختی ابوریحان بیرونی در «الجماهر»، پایهگذاری سنجش مقداری و فیزیکی به جای ارزیابیهای ذوقی و چشمی بود:
محاسبه چگالی و عیارسنجی دقیق: بیرونی با بهرهگیری از اصل ارشمیدس و ساخت ظرف مخروطی ویژه (ابزار سنجش چگالی)، توانست وزن مخصوص (Specific Gravity) فلزات و گوهرها را با دقتی شگفتانگیز محاسبه کند. اعدادی که وی برای چگالی طلا، نقره، مس، آهن و یاقوت به دست آورد، اختلافی بسیار ناچیز (گاه در حد صدم اعشار) با جداول استاندارد آزمایشگاهی مدرن دارد. در واقع او با بازطراحی و ارتقای «ترازوی هیدرواستاتیک» و تعبیه ابزار مخروطی سرریز آب، اصل ارشمیدس را به ابزاری صنعتی و تشخیصی تبدیل کرد. او با اندازهگیری حجم آب جابهجا شده نسبت به جرم کانی، وزن مخصوص (Specific Gravity) را با دقتی به دست آورد که تا ظهور تجهیزات دیجیتال قرن بیستم بیهمتا ماند. تطابق مقادیر چگالی محاسبهشده توسط او برای فلزاتی چون طلا (۱۹٫۰۵ در برابر ۱۹٫۳ مدرن) و جیوه (۱۳٫۵۸ در برابر ۱۳٫۶ مدرن) شاهدی بر این استادی است.
طبقهبندی ساختاری به جای ظاهرگرایی: سنت قدما کانیها را صرفاً بر مبنای رنگ دستهبندی میکرد؛ رویکردی گمراهکننده که سبب میشد اسپینل (لعل) را یاقوت، یا شیشه سبز را زمرد بپندارند. بیرونی سختی، جلا، ساختار شکست، واکنش در برابر سایش و مقاومت در برابر حرارت را ملاک دستهبندی علمی قرار داد. او اطلاعات ارائهشده توسط مسافران، بازرگانان و متون کهن را با جغرافیای واقعی معادن در خاورمیانه، آسیای مرکزی، شبه؛ امری که به اشتباهات فاحش در تمایز لعل از یاقوت یا شیشه رنگی از زمرد میانجامید. بیرونی با تکیه بر سختی، چگالی، نوع شکستگی و پایداری در برابر آتش و اسید، طبقهبندی نوینی بنا نهاد. در دوران باستان، سنگها عمدتاً بر اساس رنگ ظاهری ردهبندی میشدند؛ امری که به اشتباهات فاحش در تمایز لعل از یاقوت یا شیشه رنگی از زمرد میانجامید. بیرونی با اینکار، طبقهبندی نوینی بنا نهاد.
ژئوپلیتیک معادن و ارزیابی میدانی: بیرونی پایگاههای استخراج یاقوت در سراندیب (سیلان / سریلانکا)، معادن فیروزه نیشابور، رگههای زمرد مصر و منابع طلای بدخشان و آفریقا را با جغرافیای جمعیتی و راههای بازرگانی پیوند زد و از گزارش تجار محلی در کنار مشاهدات سفر هند استفاده نمود. او اطلاعات ارائهشده توسط مسافران، بازرگانان و متون کهن را با جغرافیای واقعی معادن در خاورمیانه، آسیای مرکزی، شبهقاره هند، آفریقا و حوزه مدیترانه تطبیق داد و یک دانشنامه جامع با پشتوانه جغرافیایی تدوین کرد.
منابع تخصصی ابوریحان و شیوه گزینش اسناد
بیرونی در بخش پایانی به صراحت یادآور میشود که در سنت مکتوب، تنها دو تکنگاری مستقل و تخصصی در موضوع گوهرشناسی و کانیشناسی در اختیار داشته است:
کتاب «الجواهر و الأشباه» اثر ابویوسف یعقوب بن اسحاق کِندی (متوفی حدود ۲۵۲ هـ. ق) : بیرونی ارزش بنیادین کار کندی را ستوده و مینویسد کندی «دوشیزگی این فن را برگرفت و به اوج آن دست یافت». این کتاب شالوده نظم اولیه بیرونی در موضوعات بود.
رساله فارسی نصر بن یعقوب دینوری (نیمه نخست سده چهارم هـ. ق) : این متن دومین کتاب مستقل در دسترس بیرونی بود که البته بیرونی تصریح دارد متن دینوری تا حد زیادی وامدار چارچوبهای کندی و بازتابدهنده آرای اوست.
با وجود یادکرد این دو متن، متدلوژی بیرونی او را ملزم میساخت که از انبوهی از یادداشتها، فصول پراکنده و متون یونانی، رومی و اسلامی (از جمله آثار ارسطو، جالینوس، دیوسکوریدس، جابر بن حیان و رازی) بهره گیرد. بیرونی هیچ نظریهای را بیسنجش نپذیرفت و همواره اقوال دیگران را در ترازوی آزمایش و نقد قرار داد.
میراث پایا و درسهای معاصر الجماهر
کتاب «الجماهر فی معرفة الجواهر» نماد اعتلای روح علمی در تمدن اسلامی و الگویی از نقدناپذیری جزمیات به شمار میرود. ابوریحان بیرونی در این شاهکار نشان داد که مطالعه طبیعت زمانی به کمال میرسد که نظریه در بستر آزمایش و اندازهگیری راستیآزمایی شود و علم تجربی از رسالتهای اخلاقی و انسانی خود برای سلامت جامعه فاصله نگیرد. این اثر قرنها به عنوان کتاب بالینی سنگشناسان، داروسازان و بازرگانان در جهان اسلام خدمت کرد و امروز نیز سندی جاودان از طلایهداری دانشمندان فلات ایران در مهندسی علوم دقیقه و پایهریزی تفکر تجربی است.
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