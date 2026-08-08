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۱۷ مرداد ۱۴۰۵، ۱۲:۵۶

مطالبه قصاص برای قاتل سریالی؛ وضعیت پرونده کلثوم اکبری

مطالبه قصاص برای قاتل سریالی؛ وضعیت پرونده کلثوم اکبری

سخنگوی قوه قضاییه، از آخرین روند پیگیری پرونده قاتل سریالی کلثوم اکبری، خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، اصغر جهانگیر، در جمع خبرنگاران گفت: حکم ۱۰ فقره قصاص صادر شده است.

وی ادامه داد: رای پرونده کلثوم اکبری شهریور سال گذشته صادر شد.

جهانگیر افزود: از حیث مباشرت در قتل عمدی به ۱۰ فقره قصاص نفس به صورت مستقل در حق اولیای دم که مطالبه قصاص کنند، برای او صادر شده است.

وی ادامه داد: یکی از اولیای دم رضایت داده و دیگری درخواست دیه کرده است.

جهانگیر اظهار کرد: در مورد اعتراض خانواده‌ها یا به اصطلاح تایید حکم برای اینکه به مرحله بعدی برود (خود متهم هم می‌تواند اعتراض کند) ۲۰ روز برای اعتراض فرصت دارند که اعتراض در دیوان عالی کشور رسیدگی خواهد شد.

وی افزود: بعد از رسیدگی در دیوان عالی کشور و قطعیت رای، اطلاع‌رسانی کامل صورت خواهد گرفت.

کد مطلب 6911071

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