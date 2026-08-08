به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام عسکری ظهر شنبه در نشست هماهنگی برگزاری باشکوه مراسم و برنامههای دهه پایانی ماه صفر با حضور مسئولان استانی با اشاره به اهمیت این ایام اظهار کرد: محوریت کار ما در سال جاری، «مردمیسازی» زیارت است.
معاون فرهنگی و زیارت استانداری خراسان رضوی با اشاره به هماهنگیهای انجام شده با فرمانداران، شهرداران، بخشداران و دهیاران در مسیرهای منتهی به مشهد، افزود: فردا جلسهای ویژه با مسئولان اجرایی در «ملکآباد» خواهیم داشت تا هماهنگیهای لازم برای تأمین امنیت و آسایش زائران در مسیرهای مواصلاتی نهایی شود. از هر حیث، نیازها سنجیده شده و موضوعشناسی دقیق انجام گرفته است.
وی تصریح کرد: با تدابیر اتخاذ شده، امسال ستاد دهه پایانی صفر در ذیل ستاد اربعین نقشآفرینی خواهد کرد. مصوب شده است که برنامههای این دو ستاد همپوشانی و تقویتکنندگی داشته باشند تا از ظرفیتهای وزارت کشور و استانداران برای تسهیل زیارت بهرهمند شویم.
عسکری با بیان اینکه برآوردهای میدانی نشاندهنده افزایش چشمگیر زائران است، خاطرنشان کرد: با توجه به دفن پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب در جوار بارگاه منور امام رضا (ع)، انگیزه زائران برای حضور در مشهد دوچندان شده است. بر اساس تحلیلهای صورتگرفته، پیشبینی ما این است که امسال شاهد افزایش ۲۵ درصدی حضور زائران نسبت به سال گذشته خواهیم بود.
معاون فرهنگی و زیارت استانداری خراسان رضوی تأکید کرد: امیدواریم با نوآوریهایی که در برنامههای اجرایی لحاظ شده است، میزبانی شایستهای از زائران امام هشتم (ع) و دوستداران رهبر شهید داشته باشیم و فضای معنوی مشهد را برای همه عزاداران به نحو احسن فراهم کنیم.
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