وزش باد شدید و گرد و خاک در نوار شرقی خراسان جنوبی

فاطمه زارعی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر اساس الگوی نقشههای پیشیابی هواشناسی، با تضعیف گرادیان فشاری حاکم بر منطقه شرق کشور، تا روز سهشنبه از شدت ناپایداریهای جوی کاسته میشود.
وی افزود: طی ۲۴ ساعت آینده در نوار شرقی استان، گاهی وزش باد شدید و گرد و خاک پیشبینی میشود که میتواند کاهش دید افقی و کیفیت هوا را به دنبال داشته باشد.
کارشناس هواشناسی خراسان جنوبی بیان کرد: در شبانهروز گذشته قهستان با کمینه دمای ۱۶ درجه سلسیوس خنکترین و دهسلم، بندان و طبس با بیشینه دمای ۴۰ درجه سلسیوس گرمترین نقاط استان بودند.
وی گفت: بیشترین سرعت وزش باد در استان طی شبانهروز گذشته در درح با سرعت ۹۴ کیلومتر بر ساعت گزارش شده است.
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