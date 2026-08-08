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۱۷ مرداد ۱۴۰۵، ۱۸:۰۹

وزش باد شدید و گرد و خاک در نوار شرقی خراسان جنوبی

وزش باد شدید و گرد و خاک در نوار شرقی خراسان جنوبی

بیرجند- کارشناس هواشناسی خراسان جنوبی گفت: وزش باد شدید و گرد و خاک در نوار شرقی استان طی ۲۴ ساعت آینده موجب کاهش دید افقی و کیفیت هوا می‌شود.

فاطمه زارعی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر اساس الگوی نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی، با تضعیف گرادیان فشاری حاکم بر منطقه شرق کشور، تا روز سه‌شنبه از شدت ناپایداری‌های جوی کاسته می‌شود.

وی افزود: طی ۲۴ ساعت آینده در نوار شرقی استان، گاهی وزش باد شدید و گرد و خاک پیش‌بینی می‌شود که می‌تواند کاهش دید افقی و کیفیت هوا را به دنبال داشته باشد.

کارشناس هواشناسی خراسان جنوبی بیان کرد: در شبانه‌روز گذشته قهستان با کمینه دمای ۱۶ درجه سلسیوس خنک‌ترین و دهسلم، بندان و طبس با بیشینه دمای ۴۰ درجه سلسیوس گرم‌ترین نقاط استان بودند.

وی گفت: بیشترین سرعت وزش باد در استان طی شبانه‌روز گذشته در درح با سرعت ۹۴ کیلومتر بر ساعت گزارش شده است.

کد مطلب 6911075

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