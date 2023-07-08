سرعت ۱۱۲ کیلومتری باد در خراسان جنوبی/ افزایش دمای هوا

فاطمه زارعی در گفت‌‍وگو با خبرنگار مهر اظهارکرد: همانطور که انتظار داشتیم روز گذشته شاهد ورزش باد شدید در اغلب نقاط استان بودیم.

وی تصریح کرد: حداکثر سرعت وزش باد در روستای بندان به ۱۱۲ کیلومتر در ساعت و در مرکز استان به ۵۴ کیلومتر در ساعت گزارش شد.

کارشناس هواشناسی خراسان جنوبی با بیان اینکه براساس خروجی مدل های پیشیابی هواشناسی تا عصر امروز کماکان گاهی وزش باد شدید و گرد و خاک و در مرز شرقی احتمال طوفان گرد و خاک، کاهش کیفیت هوا و کاهش دید افقی قابل پیش بینی است، بیان داشت: به لحاظ دمایی از امروز تا روز سه شنبه روند افزایش نسبی دما هوا به ویژه در طول روز در استان انتظار می رود.

زارعی ادامه داد: این افزایش دما در روزهای دوشنبه و سه شنبه محسوس خواهد بود.

وی افزود: از امشب تا صبح چهارشنبه از شدت سرعت وزش باد در استان مقداری کاسته خواهد شد و مجدداً از چهارشنبه تا پایان هفته با تقویت بادهای ۱۲۰ روزه وزش باد شدید و گرد و خاک همراه با کاهش کیفیت هوا و آسمانی غبارآلود پیش بینی می شود.

کارشناس هواشناسی خراسان جنوبی اضافه کرد: در ۲۴ ساعت گذشته بیرجند با حداقل دمای ۱۶ درجه سلسیوس خنک ترین و دهسلم با حداکثر دمای ۴۱ درجه سلسیوس گرمترین نقطه استان گزارش شده است.

زارعی با اشاره به اینکه حداکثر دما در مرکز استان در شبانه روز گذشته ۳۲ درجه سلسیوس بوده است، خاطرنشان کرد: دمای فعلی مرکز استان ۲۶ درجه سلسیوس بوده که نسبت به روز گذشته در همین ساعت تغییری نداشته است.