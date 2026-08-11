فاصله گرفتن از رویکردهای شعاری گامی برای تحکیم زیست عفیفانه و خانواده

خبرگزاری مهر، گروه استانها: تحولات شتابان فرهنگی و اجتماعی و تغییر سبک زندگی و پوشش مردم جامعه موضوع پوشش و زیست عفیفانه را به یکی از دغدغههای جدی خانوادهها و متولیان فرهنگی تبدیل کرده است. در این میان، برخی ناهماهنگیها میان دستگاههای مسئول، پراکندگی برنامهها، کمرنگ بودن آموزشهای اقناعی و بهروز و همچنین فاصله میان خانواده، مدرسه، بازار و محیط اجتماعی، زمینه بروز چالشهایی در حوزه عفاف، هویت و سبک پوشش را فراهم کرده است.
موضوع «زیست عفیفانه» به مسئلهای چندوجهی در حوزه خانواده، آموزش، فرهنگ، اقتصاد و سبک زندگی تبدیل شده است موضوعی که تحقق آن نیازمند همافزایی دستگاههای اجرایی، توانمندسازی خانوادهها، آموزش اقناعی نسل جدید، ساماندهی فضای اجتماعی و حمایت از طراحی، تولید و عرضه پوشاک متناسب با فرهنگ ایرانی ـ اسلامی است و خبرگزاری مهر همدان با برگزاری میزگرد بررسی اقدامات در راستای تحکیم بنیان خانواده و زیست عفیفانه این موضوع مهم فرهنگی را مورد بررسی قرار داده است.
معصومه باقری مدیرکل دفتر امور بانوان و خانواده استانداری همدان در گفتوگو با خبرنگار مهر با تاکید بر مبحث تحکیم بنیان خانواده، اظهار کرد: تمرکز اصلی دفتر امور بانوان استانداری همدان بر موضوع «زیست عفیفانه» است و بر این باور است که باید از عبارات شعاری و کلیشهای فاصله گرفت و به سمت تحقق عملی این مفهوم حرکت کرد.
وی با اشاره به ریشههای تاریخی و فرهنگی اصالت پوشش و عفت در تمدن ما، خاطرنشان کرد: پوشش مناسب و با اصالت، بهویژه در میان قومیتهای مختلف مانند لری و کردی و ... نشاندهنده هویت فرهنگی اصیل ایرانی است که با خانوادههای با فرهنگ پیوند خورده است.
مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری با تبیین چارچوبهای قانونی این حوزه، به مواد قانونی ۴۲۷ و ۸۲۰ از سوی شورای عالی انقلاب فرهنگی و همچنین دستورالعمل ۲۱ تیر اشاره کرد و گفت: هر دستگاه اجرایی شرح وظایف مشخصی در این زمینه دارد.
وی با اشاره به جایگاه استانداری در رابطه با موضوع زیست عفیفانه بیان کرد: معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری با دریافت ابلاغات از سازمان امور اجتماعی کشور نقش هماهنگکننده را ایفا میکند.
باقری با یادآوری تجربیات پیشین خود در مدیریت امور اجتماعی و معاونت آسیبها، ادامه داد: جلسات قرارگاه عفاف و حجاب معمولاً با ریاست معاونت سیاسی و اجتماعی و با حضور کمیتههای تخصصی، از جمله کمیته زیست عفیفانه به ریاست تبلیغات اسلامی، برگزار میشود.
وی افزود: اگرچه دفتر امور زنان وظیفه گزارشگیری و نظارتی از اقدامات تبلیغات اسلامی و همسانی با سایر دستگاهها مانند سپاه را بر عهده دارد، اما برای دریافت گزارشهای سایر دستگاهها باید به صورت مطالبهگر عمل کرد.
وی در ادامه به بازنگری در سیاستهای استانی اشاره کرد و گفت: با توجه به جلسات اختصاصی برگزار شده از سوی استاندار و حضور مدیران و اساتید، نیاز به تغییر رویکرد احساس شده است.
تشکیل کمیتهای برای ساماندهی فعالان حوزه پوشاک اسلامی ایرانی
مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری تصریح کرد: با بررسی زیرمجموعهها، تصمیم به حمایت از فعالان حوزه پوشاک اسلامی ایرانی گرفته و کمیتهای را برای ساماندهی این حوزه تشکیل شده است.
وی با انتقاد از عملکرد «جزیرهای» دستگاههای اجرایی، از دعوت هشت تا ۹ دستگاه از جمله اداره ارشاد، اتاق اصناف و هنرستان زینب کبری برای هماهنگی برنامهها سخن گفت و اظهار کرد: با وجود برنامههای پراکنده در ماههای مختلف هدف اصلی ایجاد یک برنامه همافزا و حرفهای در سطح استان است تا از حمایتهای فنی و تخصصی از طراحان و دوختگران پوشاک اسلامی حمایت شود.
باقری همچنین از همکاری با جهاد دانشگاهی برای علمیتر کردن مباحث زیست عفیفانه خبر داد و گفت: در حال طی کردن مراحل تفاهمنامه با این نهاد هستیم تا با برگزاری نشستهای علمی تحت عنوان «بانوی فردا» از رویکردهای سنتی فاصله گرفته و به نسل جدید با زبان و منطق روز صحبت شود.
وی با اشاره به اهمیت نقش آموزش و پرورش در مدیریت رفتارهای اجتماعی و آسیبهای ناشی از عدم مدیریت فضای مجازی در خانوادهها، تاکید کرد: باید از ظرفیت انجمن اولیا و مربیان برای توانمندسازی خانوادهها و بازگرداندن مسئولیتهای تربیتی به والدین استفاده کرد.
مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری همدان در ادامه به بررسی آسیبهای اجتماعی نوپدید از جمله افزایش استعمال دخانیات در میان دختران و زنان پرداخت و ضمن اشاره به اینکه این موضوع میتواند زیرمجموعهای از آسیبهای اجتماعی باشد، افزود: نباید استان همدان را با تهران مقایسه کرد، بلکه باید وضعیت را در مقایسه با استانهای همسطح و مناطق مشابه سنجید.
وی با اشاره به آمارهای موجود مبنی بر افزایش برخی موارد از جمله بدپوششی در سطح استان در سال گذشته، عوامل اقتصادی، جنگهای منطقهای و اغتشاشات را از عوامل تأثیرگذار بر تضعیف انسجام خانواده دانست و بر ضرورت مهارتافزایی خانوادهها تاکید کرد.
باقری همچنین در خصوص مسئله طلاق، با استناد به پژوهش کیفی انجام شده از سوی جهاد دانشگاهی در شهرستانهای استان، خاطرنشان کرد: ریشههای طلاق در هر منطقه متفاوت است و نمیتوان آن را تنها به مسائل اقتصادی یا بیکاری نسبت داد بلکه زنجیرهای از عوامل فرهنگی و اجتماعی منجر به متلاشی شدن خانوادهها و آسیب به فرزندان میشود.
وی با اشاره به فعالیتهای تکمیلی دستگاههای متولی مانند بهزیستی، دادگستری، آموزش و پرورش، ورزش و جوانان و کمیته امداد در حوزه مشاوره و پیشگیری، از نقش سازمانهای مردمنهاد و گروههای مردمی در حمایتهای پنهانی از خانوادهها قدردانی کرد.
باقری در رابطه با مسئله شیلترها، خواستار تفکیک مکانهای اسکان زنان بی سرپرست از افراد دارای آسیب اعتیاد در شیلترها شد تا از بروز آسیبهای مضاعف جلوگیری شود.
وی همچنین در مورد برنامههای جوانی جمعیت و ازدواج، ضمن اشاره به پیشرفتهای صورت گرفته در حوزه تخصیص زمین و مسکن و پیگیریهای شورای تامین مسکن، بر لزوم توجه به زیرساختهای کلان و اعتبارات دولتی تاکید کرد و ادامه داد: با وجود چالشهای اقتصادی، استان همدان در رتبههای خوبی در زمینه تسهیلات ازدواج قرار دارد.
مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری با انتقاد از نبود خلاقیت در زنجیره ترویج عفاف و حجاب و عدم بهروزرسانی روشهای آموزشی، به یک نکته کلیدی اشاره کرد و گفت: نباید بار این مسئولیت را تنها بر دوش مردم گذاشت.
وی با انتقاد از اینکه برخی دستگاههای دارای مجوز از دولت، به نوعی مروج رفتارهای خارج از چارچوبهای قانونی و عرفی هستند، تاکید کرد: لزوم بازرسی و نظارت دقیق بر عملکرد اصنافی مانند آرایشگاهها، باشگاهها و سایر حوزههای مرتبط که از بیتالمال و تسهیلات دولتی بهرهمند میشوند بر عهده دستگاههای متولی است تا از تضاد میان مجوزهای رسمی و رفتارهای مروج بی حجابی جلوگیری شود.
معصومه آهنگر مشاور امور بانوان مدیرکل آموزش و پرورش استان همدان در ادامه در گفتوگو با خبرنگار مهر در تبیین برنامههای این ادارهکل در حوزه عفاف و حجاب، به سابقه فعالیتهای خود از سال ۱۳۸۴ در حوزههای امر به معروف و عفاف اشاره کرد و گفت: از سال ۱۴۰۰ با ورود به حوزه امور بانوان اجرای یکی از برنامههای کلیدی ابلاغی وزارتخانه ذیل سند تحول بنیادین با عنوان «تربیت کنشگر زیست عفیفانه» در دستور کار جدی قرار گرفته است.
وی با بیان اینکه آموزش و پرورش رسالت خود میداند که در تمام ایام سال، بهویژه در هفته عفاف و حجاب، اقداماتی فراتر از گزارشهای صوری و مستندات سامانهای انجام دهد، تصریح کرد: براساس برشهای ابلاغی سالانه بین ۲۰۰ تا ۲۵۰ نفر از مربیان پرورشی، مشاوران، مدرسان انجمن اولیا و مربیان و همکاران دلسوز تحت آموزشهای تخصصی قرار میگیرند تا به عنوان کنشگر در سطح مدارس و مناطق نوزدهگانه استان فعالیت کنند.
مشاور امور بانوان مدیرکل آموزش و پرورش استان همدان با اشاره به بهرهگیری از اساتید برجسته ملی از جمله اساتید دانشگاه امام صادق (ع) و کارشناسان رسانهای در وبینارها و دورههای توانمندسازی، تاکید کرد: هدف اصلی این است که این آموزشها از سوی کنشگران به صورت سلسلهوار در مدارس ترویج یابد و در کلاسهای درس و مشاورهها به کار گرفته شود.
وی در ادامه به چالشهای موجود در مسیر فعالیتهای پرورشی پرداخت و خاطرنشان کرد: حجم بالای فعالیتها از جمله مسابقات فرهنگی و هنری با بیش از ۸۰ رشته مختلف گاهی تمرکز بر مسائل کیفی را دشوار میکند اما مسئله اصلی و ریشهای وجود فاصله بین پیامهای مدرسه با محیط خانواده و فضای اجتماعی است.
وی با انتقاد از عدم هماهنگی برخی محیطهای اجتماعی و خانوادهها با رویکردهای تربیتی مدرسه، به نمونههایی در مدارس غیرانتفاعی اشاره کرد که در آن برخی صراحتاً با آموزشهای خانواده محور مخالفت میکنند.
آهنگری ضمن تایید ضرورت برنامههای ایجابی مانند گفتگو، تشویق، الگوسازی و تبیین الگوی سوم زن، تاکید کرد: در کنار این موارد وجود برنامههای سلبی و نظارتهای قانونی نیز یک ضرورت است و نمیتوان تنها به تشویق اکتفا کرد.
چالشهای پوشش در میان دانشآموزان ریشه در فقدان عزتنفس دارد
وی با تحلیل وضعیت هویتی نسل جدید عنوان کرد: بسیاری از چالشهای پوشش در میان دانشآموزان ریشه در فقدان عزتنفس و ناآگاهی از هویت حقیقی دخترانه دارد.
مشاور امور بانوان مدیرکل آموزش و پرورش استان همدان با اشاره به تاکیدات وزیر آموزش و پرورش بر مقوله عزتنفس، اظهار کرد: برخی دانشآموزان به دلیل عدم شناخت هویت ملی و اصالتهای خود، شخصیت خود را تنها در نوع لباس و خودنمایی در معرض دید دیگران تعریف میکنند، در حالی که اگر هویت و عزتنفس دانشآموز تقویت شود، پوشش او نیز متناسب با شخصیت والای انسانیاش تعریف خواهد شد.
وی همچنین به مشاهدات میدانی از حضور نوجوانان در فضاهای عمومی اشاره کرد و یادآور شد: خانوادهها در تربیت و نوع پوشش فرزندان نقش اول و کلیدی را ایفا میکنند و قانونمندی در مدرسه به تنهایی نمیتواند رفتارهای دانشآموز در محیط خارج از مدرسه را تضمین کند مگر آنکه خانواده و مدرسه در یک راستا حرکت کنند.
آهنگری در بخش دیگری از سخنان خود به تشریح فعالیتهای سامانه «نماد» (نظام مراقبت اجتماعی دانشآموزان) پرداخت و بیان کرد: جلسات این سامانه هر یکشنبه به صورت منظم با حضور مسئولان استانی و وزارتی برگزار میشود.
وی با اشاره به نتایج پایشهای انجام شده در مقاطع مختلف تحصیلی، خاطرنشان کرد: بیشترین چالش شناسایی شده در میان دانشآموزان استان موضوع «استرس و اضطراب» است و برخلاف تصور عمومی، آمار استعمال دخانیات در میان دختران دانشآموز بسیار پایین و ناچیز است.
مشاور امور بانوان مدیرکل آموزش و پرورش استان همدان نسبت به وفور مراکز فروش دخانیات در سطح شهر و فعالیت آنها تا ساعات پایانی شب انتقاد کرد و افزود: به جای صدور مجوزهای بیرویه برای صنف دخانیات به نام اشتغالزایی، تسهیلات و وامهای اشتغال جوانان به سمت مشاغل سالم و سازنده هدایت شود تا سلامت جامعه و نسل جوان به مخاطره نیفتد.
آهنگر در ادامه از شناسایی ۲۰۰ مدرسه آسیبپذیر در سطح استان خبر داد که با تراکم بالای فرزندان طلاق و آسیبهای اجتماعی مواجه هستند و تصریح کرد: برای این مدارس برنامههای ویژهای با همکاری معاونتهای پرورشی، آموزشی و امور بانوان در قالب «پروژه مهر» تدوین شده است تا با رویکردی مسئلهمحور و تخصصی، چالشهای این دانشآموزان رصد و برای بهبود وضعیت تحصیلی و تربیتی آنان اقدام شود.
وی تاکید کرد: آموزش و پرورش به دنبال آن است که با خروج از برنامههای صرفاً ابلاغی و صوری، به سمت حل مسائل واقعی دانشآموزان حرکت کرده و با توانمندسازی مربیان به شبهات و نیازهای فکری نسل جدید پاسخهای اقناعی و منطقی ارائه دهد.
بازگشت مرجعیت پوشاک به داخل نیازمند پیوند آموزش، طراحی، تولید و بازار است
علی عبداللهی رئیس انجمن مد و لباس استان همدان در ادامه در گفتوگو با خبرنگار مهر با اشاره به بیش از سه دهه فعالیت آموزشی، اجرایی و تولیدی خود در حوزه پوشاک اظهار کرد: مباحث نظری و سیاستگذاری در این حوزه ضروری و ارزشمند است، اما آنچه در سالهای گذشته کمتر مورد توجه قرار گرفته، بخش عملیاتی، کاربردی و کیفی آموزش و پوشاک بوده است.
وی که مدرس دانشگاه، مربی و مدرس سازمان فنی و حرفهای، نماینده و مدرس کانیکالج کانادا در رشته پوشاک و برگزیده هشتمین جشنواره بینالمللی مد و لباس فجر است، افزود: آموزش در حوزه طراحی و دوخت نباید صرفاً به ارائه مباحث تئوریک محدود شود؛ هنرجو و دانشجو باید در کنار دانش طراحی، دوخت، الگو و تولید، با مفاهیمی همچون مد، فشن، برند، ترند، هویت فرهنگی، تاریخ پوشاک و نیاز واقعی جامعه نیز آشنا شود.
رئیس انجمن مد و لباس استان همدان با بیان اینکه برخی دانشآموختگان پس از سالها تحصیل، حتی با سادهترین مفاهیم آکادمیک حوزه مد و لباس آشنایی کافی ندارند، ادامه داد: وقتی مدرس و مربی شناخت دقیقی از تاریخ، فرهنگ، هویت و پیشینه پوشاک ایرانی نداشته باشد، نمیتواند نسلی آگاه و توانمند تربیت کند که در برابر جریانهای تقلیدی و مرجعیتسازی بیرونی، قدرت انتخاب داشته باشد.
وی فقر آموزش را یکی از ریشههای اصلی مشکلات حوزه پوشاک دانست و گفت: امروز آموزش طراحی و دوخت در بخشهای مختلف با روشها و متدهای متعدد ارائه میشود، اما در کنار آموزش فنی، باید آموزش فرهنگی، شناختشناسی پوشاک و کاربرد درست لباس در موقعیتهای مختلف نیز جدی گرفته شود.
عبداللهی با تاکید بر اینکه پوشاک تنها یک کالای مصرفی نیست، اظهار کرد: هر لباس برای یک موقعیت تعریف شده است؛ لباس کار، لباس اجتماع، لباس رسمی، لباس مهمانی و لباس ورزشی هر کدام کارکرد و جایگاه خود را دارند و اگر جامعه، بهویژه نوجوانان و جوانان، سواد پوشش داشته باشند، خود آنها تشخیص میدهند که چه لباس، رنگ، پارچه و الگویی با فصل، محیط و موقعیت اجتماعیشان تناسب دارد.
وی افزود: فرهنگسازی در حوزه پوشاک با برخورد صرف محقق نمیشود و تجربه تاریخی نشان داده که نمیتوان با فشار، سلیقه و فرهنگ را تغییر داد اما گفتوگو، اقناع، آموزش بهروز، احترام به مخاطب و تبیین درست موضوع میتواند اثرگذاری عمیق و پایدار داشته باشد.
رئیس انجمن مد و لباس استان همدان با اشاره به ضرورت توجه همزمان به پوشاک زنان و مردان گفت: نباید مسئله پوشش فقط به زنان و دختران محدود شود بلکه بخش قابل توجهی از تولید پوشاک کشور در اختیار مردان است و در عین حال ضرورت آموزش، شناخت الگوهای پوشش، مسئولیتپذیری اجتماعی و توجه به پوشش مناسب، مربوط به همه اعضای جامعه است.
وی ادامه داد: سالها پیش پیشنهاد اجرای رشته طراحی و دوخت برای آقایان در آموزش و پرورش مطرح شد، اما این موضوع با موانع و حساسیتهایی روبهرو بود؛ در حالی که بخش بزرگی از بازار تولید پوشاک در اختیار مردان قرار دارد و توسعه آموزش رسمی و مهارتی برای آنها میتواند به ارتقای کیفیت تولید، طراحی و بازار پوشاک کمک کند.
عبداللهی با اشاره به ظرفیتهای مهارتآموزی در سازمان فنی و حرفهای بیان کرد: آموزشهای مهارتی میتواند زمینه توانمندسازی افراد و بازگشت آنها به چرخه تولید و زندگی را فراهم کند. در سالهای فعالیت آموزشی خود، افرادی را آموزش دادهام که پس از خروج از زندان یا رهایی از آسیبهایی مانند اعتیاد، با فراگیری مهارتهای پوشاک وارد بازار کار شدهاند و اکنون حتی برای چندین نفر اشتغال ایجاد کردهاند.
وی با بیان اینکه اجرای طرحهای آموزشی و اشتغالزایی نیازمند اعتماد به نیروهای اجرایی و متخصص است، گفت: برای ساماندهی نیروی انسانی، توسعه مهارت و ایجاد زنجیرههای تولیدی، ظرفیتهای فراوانی در استان وجود دارد. سیاستگذار باید مسیر و نقشه راه را ترسیم کند و نیروهای اجرایی، تولیدکنندگان، مربیان و فعالان بازار نیز اجرای آن را برعهده بگیرند.
رئیس انجمن مد و لباس استان همدان یکی از چالشهای اصلی مد و پوشاک را مرجعیت یافتن جریانهای خارجی دانست و افزود: گاهی یک مدل لباس در مدت کوتاهی از طریق شبکههای اجتماعی، تبلیغات، بوتیکها و فعالیتهای هدفمند تجاری به ترند تبدیل میشود و بازار را تحت تاثیر قرار میدهد؛ در حالی که طراح، تولیدکننده، فروشنده، رسانه و شبکه تبلیغاتی، همگی در شکلگیری این روند نقش دارند.
وی گفت: در برخی موارد، برندهای برخوردار از توان مالی بالا با استفاده از مدلها و تبلیغات برنامهریزیشده در فضاهای عمومی و مجازی، زمینه فراگیر شدن یک سبک پوشش را فراهم میکنند و پس از مدتی همان الگو وارد بازار میشود. بنابراین اگر قرار است جریان پوشاک متناسب با فرهنگ، نیاز و سلیقه جامعه شکل بگیرد، باید برای طراحی، تولید، معرفی و عرضه آن نیز برنامهریزی حرفهای و منسجم وجود داشته باشد.
عناصر طراحی لباس از خارج از کشور و بهویژه استانبول و رم الگو گیری میشود
عبداللهی با اشاره به فعالیت خانههای مد در برخی شهرهای کشور، اظهار کرد: ظرفیتهایی در تهران، مشهد، اصفهان و شیراز وجود دارد، اما در بسیاری از موارد الگوها و عناصر طراحی از خارج از کشور و بهویژه مراکزی مانند استانبول و رم گرفته میشود. مسئله اصلی این است که آیا سازوکاری برای هدایت، حمایت و تقویت طراحانی که میتوانند با الهام از هویت ایرانی و نیاز روز جامعه طراحی کنند، وجود دارد یا خیر.
وی افزود: طراح به تنهایی نمیتواند یک طرح را به جریان موثر بازار تبدیل کند بلکه طرح باید قابلیت اجرا داشته باشد، تولیدکننده آن را بپذیرد، امکان تولید انبوه فراهم شود، بازاریابی و تبلیغات صورت گیرد و فروشنده نیز آن را در معرض انتخاب مردم قرار دهد. این زنجیره در بسیاری از موارد بهصورت منسجم شکل نگرفته است.
رئیس انجمن مد و لباس استان همدان با بیان اینکه پوشاک همه اقشار جامعه را دربرمیگیرد، گفت: برخلاف بسیاری از حوزههای فرهنگی مانند سینما، موسیقی، تئاتر یا ادبیات که هر کدام مخاطبان خاص خود را دارند، پوشاک با همه در ارتباط است و نمیتوان هیچ فردی را از دایره مخاطبان آن خارج کرد. به همین دلیل، این حوزه از نظر فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی نیازمند توجهی متناسب با گستردگی خود است.
وی با اشاره به تجربه تدریس در دانشگاهها گفت: دانشجویان زمانی با آموزش ارتباط واقعی برقرار میکنند که آموزشدهنده علاوه بر بیان مباحث نظری، توان عملی خود را نیز نشان دهد. در حوزه طراحی و دوخت، دانشجو باید فرآیند دوخت، اتوکاری، اجرای الگو و تبدیل طرح به محصول را در عمل مشاهده کند.
عبداللهی افزود: در کنار تقویت آموزش مهارتی باید از رفتارهایی که موجب دلزدگی دانشجو، هنرجو و نسل جوان از محیط آموزشی میشود نیز پرهیز کرد. ارتباط انسانی، احترام، قدردانی و ایجاد فضای امن برای گفتوگو، از عوامل موثر در تربیت نیروهای متخصص و علاقهمند در حوزه پوشاک است.
وی درباره فعالیتهای انجمن مد و لباس استان همدان نیز گفت: این انجمن حدود یک سال و نیم است که فعالیت خود را آغاز کرده و نخستین جشنواره خود را سال گذشته زیر نظر ادارهکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان و با همکاری سپاه برگزار کرده است.
رئیس انجمن مد و لباس استان همدان ادامه داد: برگزاری جشنوارهها، داوری آثار، اجرای دورههای آموزشی و شناسایی استعدادهای طراحی، دوخت و پژوهش از جمله فعالیتهای
انجمن بوده است و در جشنوارههای برگزارشده طراحان و دوزندگان همدانی توانستهاند در سطح کشور جایگاههای قابل توجهی کسب کنند و برخی آثار ارائهشده در شمار رتبههای برتر کشور قرار گرفتهاند.
وی اظهار کرد: در استان، طراحان، استادان و دانشجویان نخبهای در حوزه پوشاک حضور دارند، اما پس از شناسایی در جشنوارهها و رویدادها حلقه حمایت از آنها کامل نیست. گاهی نخبه در حوزه طراحی، دوخت یا پژوهش معرفی میشود، اما پس از آن برای تبدیل ظرفیت او به محصول، برند، تولید و بازار، سازوکار حمایتی مشخصی وجود ندارد.
عبداللهی خواستار حضور فعالتر انجمن مد و لباس در کارگروههای مرتبط با پوشاک استان شد و گفت: پیگیریهایی برای ورود انجمن به کارگروه مد و لباس و سایر سازوکارهای مرتبط در استانداری و دستگاههای اجرایی انجام شده است. انجمن باید در جلسات و تصمیمگیریهایی که به پوشاک، عفاف و حجاب، تولید، عرضه و سبک پوشش مربوط میشود، حضور داشته باشد تا بتواند آسیبشناسی، پیشنهاددهی و همکاری اجرایی داشته باشد.
وی با بیان اینکه انجمن از فعالان تولید، فروش و آموزش بهره گرفته است، افزود: در ترکیب انجمن، مدیران اتحادیهها، تولیدکنندگان، فروشندگان برندهای همدانی و استادان شناختهشده حضور دارند. تلاش شده است این مجموعه بهجای فعالیت جزیرهای، حلقههای مختلف زنجیره پوشاک را کنار هم قرار دهد.
رئیس انجمن مد و لباس استان همدان از برنامهریزی برای برگزاری جشنواره جدید در بهمنماه خبر داد و گفت: یکی از برنامههای مورد توجه انجمن، ایجاد سکوها و نمایشگاههای دائمی عرضه پوشاک ایرانی و اسلامی و محصولات تولیدکنندگان استان است تا تولیدکننده، فروشنده و مصرفکننده بتوانند ارتباط مستقیمتر و موثرتری داشته باشند.
وی درباره مشکلات بازار پوشاک نیز اظهار کرد: یکی از مسائل مهم، نبود ارتباط مستقیم میان تولیدکننده و فروشنده است. در مواردی تولیدکننده همدانی، محصول خود را به بازار تهران ارسال میکند و همان کالا پس از دریافت برند و عبور از واسطههای مختلف با چند برابر قیمت به بازار همدان بازمیگردد.
عبداللهی ادامه داد: ممکن است یک لباس برای تولیدکننده حدود ۸۰۰ هزار تومان هزینه داشته باشد و با سود متعارف به حدود یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برسد، اما پس از عبور از زنجیره واسطهها، همان محصول در فروشگاههای شهر با قیمتهایی بسیار بالاتر عرضه شود. این افزایش قیمت هم فشار بیشتری به مصرفکننده وارد میکند و هم تولیدکننده محلی را از ارتباط مستقیم با بازار خود محروم میسازد.
وی راهکار این مسئله را ایجاد سازوکارهای عرضه مستقیم دانست و گفت: لازم نیست همه تولیدکنندگان بهطور مستقل فروشگاه یا غرفه داشته باشند، اما میتوان با ایجاد کارگروههای مشترک، نمایشگاههای دائمی، سکوهای فروش و مدلهای مختلف همکاری مانند عرضه نقدی، چکی یا اجاره رگال، محصولات تولیدکنندگان را به فروشندگان و مصرفکنندگان متصل کرد.
رئیس انجمن مد و لباس استان همدان تاکید کرد: اگر تولیدکننده محصول مناسب و بهروز تولید کند، فروشنده بتواند با هزینه کمتر آن را تامین کند و مصرفکننده نیز به پوشاک باکیفیت، زیبا و متناسب با فرهنگ و نیاز خود دسترسی داشته باشد، بخش بزرگی از مشکلات بازار پوشاک قابل حل خواهد بود.
وی در پایان گفت: مسیر اصلاح و تقویت حوزه پوشاک از آموزش آغاز میشود، اما در آموزش متوقف نمیماند. این مسیر باید با حمایت از طراحان، پیوند دانشگاه و صنعت، تقویت تولیدکننده داخلی، ساماندهی بازار، نقشآفرینی رسانهها و افزایش آگاهی عمومی ادامه یابد تا مردم بتوانند با شناخت و اختیار، پوشش متناسب، زیبا، کاربردی و معقول را انتخاب کنند.
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