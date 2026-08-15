اجرای ۲۰ همت پروژه در منطقه ۵ شهرداری تهران

به گزارش خبرنگار مهر، جلسه بررسی پروژه‌های سرمایه‌گذاری و مشارکتی منطقه با حضور نویدخاصه‌باف مدیرعامل سازمان سرمایه‌گذاری و مشارکت‌های مردمی شهرداری تهران، معاونان این سازمان و رئیس اداره مشارکت‌ها و سرمایه‌گذاری منطقه ۵ برگزار شد.

در این نشست، آخرین وضعیت پروژه‌های مشارکتی در دست اقدام با هدف مولدسازی اموال و املاک شهرداری تهران، ایجاد ارزش افزوده از دارایی‌های شهری، توسعه درآمدهای پایدار و جذب سرمایه بخش خصوصی بررسی شد همچنین موانع و مشکلات پروژه‌های سنواتی مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و تصمیماتی برای رفع موانع و تسریع در اجرای پروژه‌ها اتخاذ شد.

محمدرضا پوریافر، شهردار منطقه ۵ در این نشست با اشاره به ظرفیت‌های قابل توجه منطقه در حوزه سرمایه‌گذاری گفت: رویکرد ما این است که اموال و املاک شهرداری از حالت کم‌بازده خارج شده و با تعریف پروژه‌های مشارکتی و استفاده از ظرفیت سرمایه‌گذاران بخش خصوصی، ضمن ایجاد ارزش افزوده و درآمد پایدار برای شهر، زمینه توسعه زیرساخت‌ها و افزایش کیفیت خدمات به شهروندان فراهم شود.

وی با قدردانی از همراهی مدیرعامل سازمان سرمایه‌گذاری و مشارکت‌های مردمی شهرداری تهران و معاونان این سازمان افزود: رفع موانع پروژه‌های سنواتی و تسریع در تعیین تکلیف طرح‌های مشارکتی، نیازمند همکاری و هماهنگی میان منطقه و سازمان سرمایه‌گذاری است و این همراهی می‌تواند بخش قابل توجهی از ظرفیت‌های اقتصادی و خدماتی منطقه را فعال کند.





پارکینگ سیترین؛ راهکاری برای کاهش معضل پارک در صادقیه

پوریافر با اشاره به بررسی وضعیت پروژه صادقیه (سیترین) اظهار کرد: مقرر شده است با همکاری صندوق ذخیره کارکنان شهرداری، نسبت به بهره‌برداری از پارکینگ مجتمع سیترین به عنوان پارکینگ طبقاتی اقدام شود.

شهردار منطقه ۵ افزود: با توجه به قرارگیری این مجتمع در محدوده میدان صادقیه و مجاورت آن با بیمارستان ابن‌سینا، مترو و مجتمع‌های تجاری، بهره‌برداری از این پارکینگ می‌تواند ضمن افزایش بهره‌وری از اموال شهرداری و ایجاد درآمد پایدار، معضل کمبود جای پارک در میدان صادقیه و خیابان‌های اطراف را تا حد مطلوبی کاهش داده و به بهبود وضعیت ترافیکی این محدوده کمک کند.

گره ۹ ساله مجتمع تجاری فجر ۴ باز شد

پوریافر در ادامه از تعیین تکلیف یکی از پروژه‌های سنواتی منطقه خبر داد و گفت: موانع صدور پروانه ساختمانی مجتمع تجاری فجر ۴ در این نشست بررسی شد و پس از قریب به ۹ سال، پروانه ساختمانی این پروژه آماده صدور شده است.

وی ادامه داد: بهره‌برداری از این پروژه علاوه بر تعیین تکلیف حدود ۵۰ غرفه‌دار موجود، می‌تواند بالغ بر ۲ همت به ارزش اموال و دارایی‌های شهرداری اضافه کند؛ بنابراین تسریع در اجرای آن هم از منظر اقتصادی و هم از منظر تعیین تکلیف بهره‌برداران موجود اهمیت ویژه‌ای دارد.

اختصاص بیش از یک هکتار از املاک برای توسعه نیروگاه‌های خورشیدی

شهردار منطقه ۵ در بخش دیگری از سخنان خود به توسعه انرژی‌های پاک اشاره کرد و گفت: با توجه به ضرورت توسعه انرژی‌های پاک و در راستای تدابیر شهردار تهران، ۳ ملک با مجموع مساحت بالغ بر یک هکتار برای توسعه نیروگاه‌های خورشیدی از طریق جذب سرمایه بخش خصوصی پیش‌بینی شده و در دستور کار قرار گرفته است.

پوریافر افزود: استفاده از ظرفیت بخش خصوصی در این حوزه، علاوه بر توسعه زیرساخت‌های انرژی پاک، زمینه بهره‌وری بیشتر از املاک شهرداری و حرکت در مسیر مدیریت پایدار شهری را فراهم خواهد کرد.

۱۸ هزار مترمربع برای توسعه مجموعه‌های ورزشی

پوریافر همچنین با اشاره به ضرورت توسعه زیرساخت‌های فرهنگی و ورزشی در منطقه ۵ گفت: در این حوزه ۴ ملک با مجموع مساحت بالغ بر ۱۸ هزار مترمربع برای احداث مجموعه‌های ورزشی با بهره‌گیری از سرمایه بخش خصوصی پیش‌بینی شده است.

وی، ارزش این پروژه‌ها را بیش از ۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال اعلام کرد و افزود: این پروژه‌ها در دست اقدام قرار دارند و بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، عملیات اجرایی عموم این پروژه‌ها در سال جاری آغاز و کلنگ‌زنی خواهد شد.

بیش از ۲۰ همت پروژه برای مولدسازی و ایجاد درآمد پایدار

شهردار منطقه ۵ با اشاره به ابعاد اقتصادی پروژه‌های مورد بررسی گفت: ارزش ریالی مجموع پروژه‌ها بالغ بر ۲۰ همت است و اجرای آنها ضمن ایجاد بهره‌وری از اموال و دارایی‌های شهرداری، موجب بهبود و توسعه فضاهای خدماتی، تفریحی و ورزشی، ایجاد ارزش افزوده و شکل‌گیری درآمد پایدار برای شهرداری خواهد شد که منافع آن در نهایت به شهر و شهروندان بازمی ‌گردد.

پوریافر تأکید کرد: هدف این است که با رفع موانع پروژه‌های سنواتی، استفاده هدفمند از دارایی‌های شهری و جذب سرمایه بخش خصوصی، پروژه‌هایی که سال‌ها با موانع مختلف مواجه بوده‌اند تعیین تکلیف شده و ظرفیت‌های جدیدی برای توسعه منطقه و ارائه خدمات بهتر به شهروندان ایجاد شود.

مدیرعامل سازمان سرمایه‌گذاری و مشارکت‌های مردمی شهرداری تهران با قدردانی از شهردار منطقه ۵ و مجموعه مدیریت شهری منطقه برای پیگیری پروژه‌های سرمایه‌گذاری و مشارکتی، بر ضرورت تداوم همکاری مشترک برای رفع موانع پروژه‌های سنواتی و فعال‌سازی ظرفیت املاک شهرداری تأکید کرد.

خاصه‌باف، پیگیری مستمر مدیریت منطقه ۵ در زمینه مولدسازی دارایی‌ها، تعیین تکلیف پروژه‌های قدیمی و فراهم‌کردن زمینه حضور سرمایه‌گذاران بخش خصوصی را مؤثر دانست و بر حمایت سازمان سرمایه‌گذاری و مشارکت‌های مردمی شهرداری تهران از روند تسریع و به نتیجه رسیدن پروژه‌های مشارکتی منطقه تأکید کرد.