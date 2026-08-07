به گزارش خبرنگار مهر، عزیز اله یزدانی عصر جمعه در گفتگو با خبرنگاران گفت: با تلاش و پیگیری عوامل زحمتکش نیروی انتظامی شهرستان بناب، بامداد امروز دو نفر از سارقان سیمهای برق شناسایی و دستگیر شدند.
یزدانی افزود: شناسایی و دستگیری سایر افراد مرتبط با این سرقتها نیز در دستور کار پلیس آگاهی شهرستان قرار دارد و پیگیریها در این زمینه ادامه دارد.
رئیس اداره برق شهرستان بناب ضمن تقدیر از تلاشهای عوامل نیروی انتظامی، بهویژه فرماندهی انتظامی شهرستان، سرهنگ بابایاری، از زحمات آنان در راستای تأمین امنیت و مقابله با سارقان قدردانی کرد.
وی همچنین از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه فرد ناشناس و مشکوک که بدون لباس فرم و خودروی دارای آرم مشخص، در حال فعالیت روی شبکه برق است، موضوع را در سریعترین زمان ممکن از طریق شمارههای ۱۱۰ یا ۱۲۱ گزارش دهند.
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