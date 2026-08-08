اسکان یک میلیون نفر شب در مشهد پیش بینی شده است

به گزارش خبرنگار مهر، سید جواد موسوی، ظهر شنبه در جلسه هماهنگی برگزاری مراسم دهه پایانی صفر ضمن اشاره به تدارک زیرساخت‌های اسکان، اظهار کرد: برای ایام پیش‌رو، ظرفیتی بالغ بر ۶۴۶۵ نقطه اعم از مساجد، حسینیه‌ها و مدارس اضطراری پیش‌بینی شده است که امکان اسکان نزدیک به یک میلیون نفر-شب را برای استان فراهم می‌کند.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان رضوی گفت: از این ظرفیت کلی، حدود ۸۶۰ هزار نفر-شب خواب سهم شهر مشهد است و با هماهنگی‌های صورت گرفته با فرماندار، اسکان رسمی نیز حدود ۲۲۰ هزار نفر-شب‌خواب برآورد شده است.

وی گفت: تاکنون در مجموع ۱۰۵۴ مسجد در ۱۷ منطقه مشخص شهری برای اسکان و پذیرایی از زائران اعلام آمادگی کرده‌اند. همچنین در حوزه اقامتگاه‌های رسمی، تا این لحظه ۸۶ هزار نفر در سامانه هوشمند اسکان هتل‌ها، مهمان‌پذیرها و مراکز اقامتی مشهد ثبت‌نام کرده‌اند و پیش‌بینی می‌شود طی روزهای آینده تمام ظرفیت این مراکز تکمیل شود.

موسوی بیان کرد: بخش مهمی از ظرفیت‌های اقامتی پیش‌بینی‌شده برای زائران دهه پایانی صفر، با تکیه بر مشارکت‌های مردمی ساماندهی شده است. از جمله این ظرفیت‌ها، همراهی شهروندان در پشتیبانی از مساجد شهر است تا با تأمین مواد غذایی و امکانات لازم، زمینه میزبانی از زائران و عزاداران امام رضا (ع) و رهبر شهید انقلاب فراهم شود.