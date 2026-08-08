به گزارش خبرنگار مهر، حمدالله سجاسی قیداری بعد ازظهر شنبه در جلسه هماهنگی برگزاری باشکوه مراسم و برنامه‌های دهه پایانی ماه صفر و تدارک میزبانی از خیل عظیم زائران و عزاداران با اشاره به ظرفیت‌های تخصصی پژوهشکده زیارت و گردشگری دانشگاه فردوسی مشهد در ارتقای کیفیت میزبانی، اظهار کرد: پژوهشکده زیارت و گردشگری با اتکا به گروه‌های تخصصی فعال، نقشه راه مدونی برای تحلیل ابعاد مختلف پدیده زیارت در مشهد دارد. این پژوهشکده در حال حاضر در چهار گروه تخصصی شامل «علوم اجتماعی و فرهنگی زیارت»، «برنامه‌ریزی فضایی، کالبدی و معماری»، «الهیات زیارت» و همچنین گروه‌های جانبی مانند «حکمرانی و سیاست‌گذاری» و «آمار و داده‌کاوی»، فعالیت‌های پژوهشی خود را ساماندهی کرده است.

مدیر پژوهشکده زیارت و گردشگری دانشگاه فردوسی مشهد با بیان اینکه این مرکز آمادگی دارد تا بلافاصله پس از پایان فعالیت‌های ستاد دهه آخر صفر، داده‌های این ایام را دریافت و تحلیل کند، تصریح کرد: ما قول می‌دهیم که گزارش نهایی، گزارش سیاستی، آسیب‌شناسی چالش‌ها، استخراج درس‌گرفته‌ها و ارزیابی عملکرد را تهیه و جهت بهره‌برداری در سال‌های آینده تقدیم این ستاد کنیم.

وی گفت: هدف ما این است که با در دست داشتن این مستندات، نقاط ضعف و قوت و فرصت‌های پیش‌رو برای کلیه کمیته‌ها و کارگروه‌ها شفاف شود.