به گزارش خبرنگار مهر، آرش زره‌تن لهونی عصر شنبه در مراسم بزرگداشت روز خبرنگار که به همت صدا و سیمای مرکز کردستان در سنندج برگزار شد، ضمن تبریک روز خبرنگار به فعالان عرصه رسانه، اظهار کرد: خبرنگاران، عکاسان و اصحاب رسانه با تلاش شبانه‌روزی خود نقش مهمی در تقویت شفافیت و افزایش آگاهی جامعه دارند.

وی با قدردانی ویژه از مجموعه صدا و سیمای مرکز کردستان افزود: در روزهای نخست جنگ رمضان، مرکز صدا و سیمای استان مورد اصابت قرار گرفت، اما این حادثه خللی در روند اطلاع‌رسانی و انجام رسالت رسانه‌ای این مجموعه ایجاد نکرد.

استاندار کردستان ادامه داد: تلاشگران صدا و سیمای استان با وجود همه دشواری‌ها، به فعالیت خود ادامه دادند و اجازه ندادند وقفه‌ای در خدمت‌رسانی رسانه‌ای و اطلاع‌رسانی به مردم ایجاد شود که این اقدام شایسته تقدیر است.

لهونی همچنین با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای خبرنگار، به‌ویژه شهید سالمی، عنوان کرد: خبرنگاران و اصحاب رسانه در مسیر انجام وظیفه خود هزینه‌های سنگینی پرداخت کرده‌اند و یاد و خاطره شهدای این عرصه باید همواره زنده نگه داشته شود.

وی با اشاره به عملکرد رسانه‌های استان طی حدود دو سال گذشته گفت: خبرنگاران کردستان در این مدت با همه ظرفیت خود از برنامه‌های مؤثر و اقدامات توسعه‌ای استان حمایت کردند و همراهی آنان در پیشبرد برنامه‌های توسعه‌ای قابل تقدیر است.

استاندار کردستان نقد منصفانه را از الزامات فعالیت رسانه‌ای دانست و تصریح کرد: اگر خبرنگاران نقدی نسبت به عملکرد مسئولان داشته‌اند، این موضوع بخشی از رسالت حرفه‌ای آنان است و نقدهای منصفانه رسانه‌ها می‌تواند به اصلاح امور و ارتقای عملکردها کمک کند.

لهونی با اشاره به شرایط کشور در ماه‌های اخیر و تداوم وضعیت جنگی افزود: در این شرایط دشوار، اصحاب رسانه در کنار مردم حضور داشتند و با اطلاع‌رسانی مسئولانه، نقش خود را در مدیریت فضای جامعه و افزایش آگاهی عمومی ایفا کردند.

وی خاطرنشان کرد: فعالان رسانه‌ای استان در روزهای سخت نشان دادند که ارتباط خود را با مردم حفظ کرده‌اند و همچنان در کنار جامعه و دغدغه‌های مردم قرار دارند.

استاندار کردستان در پایان ضمن تبریک روز خبرنگار به همه فعالان رسانه‌ای کشور و استان، از تلاش‌های شبانه‌روزی خبرنگاران، عکاسان و سایر دست‌اندرکاران حوزه اطلاع‌رسانی قدردانی کرد.