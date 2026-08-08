انهدام باند سارقان سیم و کابل در رفسنجان؛ کشف محموله ۱۸۰ میلیاردی

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار جلیل موقوفه ئی، گفت: مأموران پلیس آگاهی شهرستان رفسنجان با رصد اطلاعاتی و اقدامات پلیسی، موفق به شناسایی و انهدام یک باند ۳ نفره از سارقان و خریداران اموال مسروقه ای شدند که در حوزه سرقت سیم و کابل‌های برق از نیروگاه‌ها و شبکه‌های هوایی برق فعالیت گسترده‌ای ای داشتند.

وی با اشاره به کشفیات این پرونده، افزود: در بازرسی از مخفیگاه متهمان، نزدیک به ۳ تن و ۵۴۰ کیلوگرم سیم و کابل برق کشف شد که بر اساس نظر کارشناسان، ارزش ریالی آن بالغ بر ۱۸۰ میلیارد ریال برآورد شده است.

وی خاطرنشان کرد: متهمان تاکنون به ۲۶ مورد سرقت سیم و کابل برق در سطح شهرستان رفسنجان اعتراف کرده‌اند که نشان از عمق جرایم این باند دارد.

فرمانده انتظامی استان کرمان در پایان، هشدار داد: در استان کرمان جایی برای عرض اندام مجرمین وجود ندارد، چراکه پلیس با اشراف اطلاعاتی، در کمترین زمان ممکن، جرایم را شناسایی، کشف و با عاملان آن برخورد قاطع و قانونی خواهد کرد.