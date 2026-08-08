به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی زندیه‌وکیلی با صدور پیامی به مناسبت روز خبرنگار گفت: هفدهم مردادماه، یادآور رشادت و ایثار انسان‌هایی است که رسالت آگاهی‌بخشی و روشنگری را برگزیدند و در مسیر پاسداری از حقیقت، قلم را به ابزاری برای خدمت به مردم و اعتلای جامعه تبدیل کردند.

در ادامه پیام آمده است: خبرنگاران، صاحبان اندیشه و قلم، دیده‌بانان آگاهی و روایتگران صادق روزگار ما هستند؛ کسانی که با مسئولیت‌پذیری، دقت و تعهد، واقعیت‌های جامعه را به تصویر می‌کشند، صدای مردم را به گوش مسئولان می‌رسانند و در مسیر شفافیت، امیدآفرینی و تقویت سرمایه اجتماعی نقش‌آفرینی می‌کنند.

این پیام می افزاید: تحولات و رخدادهای یک سال گذشته، بار دیگر نشان داد که در کنار میدان‌های واقعی منازعه، عرصه روایت و ادراک عمومی نیز به میدانی تعیین‌کننده تبدیل شده است؛ میدانی که در آن، حقیقت می‌تواند در برابر روایت‌های نادرست، ناقص یا هدفمند قرار گیرد. در چنین شرایطی، خبرنگار صرفاً ناقل خبر نیست؛ بلکه با راستی‌آزمایی، تبیین دقیق و روایت مسئولانه، در خط مقدم صیانت از حقیقت و اعتماد عمومی ایستاده است.

استاندار مرکزی در این پیام تاگید کرده است: امروز بیش از هر زمان دیگری، جامعه نیازمند رسانه‌هایی مسئول، حرفه‌ای و دغدغه‌مند است؛ رسانه‌هایی که ضمن نقد منصفانه و مطالبه‌گری مسئولانه، واقعیت‌ها را دقیق و به‌دور از هیجان و تحریف روایت کنند، ظرفیت‌های پیشرفت و تلاش‌های صورت‌گرفته را ببینند و در کنار بیان کاستی‌ها، امید و امکان ساختن آینده‌ای بهتر را نیز به جامعه نشان دهند.

در این پیام بیان شده است: در استان مرکزی، خبرنگاران و فعالان رسانه‌ای همواره همراه و یاری‌رسان مدیریت استان در انعکاس مطالبات مردم، معرفی ظرفیت‌ها و روایت مسیر توسعه بوده‌اند و تلاش‌های ارزشمند آنان شایسته قدردانی است.

در پایان پیام آمده است: اینجانب ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای والامقام عرصه رسانه، به‌ویژه شهید محمود صارمی، فرارسیدن روز خبرنگار را به تمامی خبرنگاران، اصحاب رسانه و فعالان پرتلاش این عرصه تبریک عرض کرده و از مجاهدت‌های صادقانه آنان در راه آگاهی‌بخشی، تبیین حقیقت، امیدآفرینی و خدمت به جامعه صمیمانه تقدیر و تشکر می‌کنم.