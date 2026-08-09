به گزارش خبرنگار مهر، فرشید بهشتی صبح امروز یکشنبه در گفتگویی رسانهای با اعلام پایان فعالیتهای نظارتی ویژه ایام اربعین حسینی اظهار کرد: ۶۴ کارشناس سلامت محیط و کار در قالب ۱۶ تیم عملیاتی، بهصورت شبانهروزی بر وضعیت بهداشت محیط و سلامت مواد غذایی و کیفیت آب و مدیریت پسماند و فاضلاب در پایانه مرزی شلمچه نظارت کردند.
وی افزود: در این مدت سه هزار و ۵۸۱ مورد بازرسی از مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی انجام شد و کارشناسان سلامت محیط و کار، سه هزار و ۹۱ مورد سنجش با استفاده از تجهیزات پرتابل را نیز بهمنظور بررسی ایمنی و سلامت مواد غذایی انجام دادند.
معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی آبادان تصریح کرد: در جریان این نظارتها سه هزار و ۵۹۱ کیلوگرم مواد غذایی غیرقابل مصرف شناسایی و معدومسازی شد تا از عرضه مواد غذایی ناسالم و به خطر افتادن سلامت زائران پیشگیری شود.
بهشتی به اقدامات انجامشده برای تأمین آب سالم اشاره کرد و گفت: یک هزار و ۳۷۸ مورد بازرسی از سامانههای آبرسانی و پنج هزار و ۳۲۹ مورد کلرسنجی و ۲۲۴ مورد نمونهبرداری از آب انجام شد و در مجموع ۹ هزار و ۲۴۱ مترمکعب آب کلرینهشده تحت مدیریت و نظارت بهداشتی قرار گرفت.
وی همچنین از انجام اقدامات گسترده برای ارتقای بهداشت محیط در پایانه مرزی شلمچه خبر داد و بیان کرد: بهمنظور بهسازی محیط و گندزدایی سرویسهای بهداشتی، سه هزار و ۷۸۵ مترمربع آهکپاشی و عملیات گندزدایی انجام شد.
معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی آبادان بیان کرد: تمامی این اقدامات با هدف پیشگیری از بیماریهای واگیر و کنترل عوامل محیطی مؤثر بر سلامت و اطمینان از سلامت عمومی زائران با جدیت و بدون وقفه اجرا شد.
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