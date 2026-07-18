«نه مثل هر شب» مسافر ایتالیا شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط‌عمومی پروژه، فیلم کوتاه «نه مثل هر شب» به تهیه‌کنندگی اشکان حاج‌حسنی و کارگردانی سولماز اعتماد به جشنواره بین‌المللی فیلم جنوا / پرواز که یکی از جشنواره‌های مستقل و هنری ایتالیا است، راه پیدا کرد.

هفتمین دوره این جشنواره از ۱۹ تا ۲۵ مهر ۱۴۰۵ برابر با ۱۱ تا ۱۷ اکتبر ۲۰۲۶ در شهر جنوا ایتالیا برگزار خواهد شد. جشنواره FLIGHT طی سال‌های اخیر به‌عنوان یکی از رویدادهای مهم سینمای مستقل، تجربی و آوانگارد ایتالیا شناخته شده و هر سال میزبان آثار داستانی، مستند، انیمیشن و ویدئوآرت از فیلمسازان سراسر جهان است. این رویداد با همکاری نهادهای فرهنگی شهر جنوا و در چندین سالن سینمایی و فرهنگی برگزار می‌شود و تمرکز ویژه‌ای بر نمایش آثار خلاقانه، نوآورانه و شاعرانه دارد.

فیلم کوتاه «نه مثل هر شب» با کارگردانی سولماز اعتماد و تهیه‌کنندگی اشکان حاج‌حسنی، با حضور در این رویداد بین‌المللی، گام دیگری در مسیر حضور جهانی خود برداشته است. نتیجه نهایی انتخاب آثار این دوره جشنواره در روز ۱۹ تیر اعلام شده و نمایش رسمی فیلم‌های منتخب در ۱۹ تا ۲۵ مهر در شهر جنوا خواهد بود.

رسول یعقوبی، رضا وفا، پدرام عزیزی و میثم طهماسبی، بازیگران این فیلم هستند.

عوامل فیلم کوتاه «نه مثل هر شب» به شرح زیر است: نویسنده: بابک اعتمادزاده، مدیر فیلمبرداری: آرمین مرادی، استدی کم: امیرحسین کتب زاده، مدیر صدابرداری و طراحی و ترکیب صدا : مجید امینی، منشی صحنه: المیرا آزاد، دستیار دوم کارگردان: مبینا قنادیان، طراح گریم : سعید دهقانی، طراح صحنه : سولماز اعتماد زاده، طراحی لباس : بهار صباغی نژاد، تدوین: رضا دقاق، اصلاح رنگ و نور: رحیم قارونی، طراح موسیقی: امید روشن بین، عکاس: آرزو انواریان، مدیر تولید: حسین حبیب اللهی، دستیار تولید: حمید اسدی، مشاور تولید: سید هادی هاشمی، پخش بین‌المللی: سولماز اعتماد و مدیر روابط‌عمومی: فاطیما موسوی.