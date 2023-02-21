پرونده شهردار روی میز شورا/تصویب بودجه ۶هزارمیلیاردی برای شهرداری

به گزارش خبرنگار مهر، پنجشنبه گذشته قرار بود در جلسه علنی شورا در خصوص ادامه کار شهردار بیرجند تصمیم‌گیری شود که به دلایلی تعدادی از اعضای شورا در این جلسه حضور پیدا نکردند و تصمیم‌گیری درباره این موضوع به دیروز دوشنبه، اول اسفند ماه موکول شد.

شامگاه دوشنبه همه وکلای مردم بر خلاف جلسه قبل در جلسه علنی پارلمان شهری بیرجند حضور یافتند تا برای ماندن یا رفتن شهردار مرکز استان تصمیم‌گیری کنند.

رئیس شورای اسلامی بیرجند در این جلسه نامه‌های بازرسی استان و سازمان همیاری شهرداری‌های خراسان جنوبی را مبنی بر شکایت تعدادی از مردم شهر بیرجند و رسانه‌ها را در زمینه اعلام صلاحیت و عدم اعلام نظر اعضای شورای شهر بیرجند در این خصوص و ارسال اسناد در زمینه عدم احراز صلاحیت شهردار برای دفتر سازمان همیاری شهرداری‌های استان در این خصوص را قرائت کرد.

علیرضا محمودی راد، عضو شورای اسلامی بیرجند در این جلسه بیان کرد: از آن جایی که وزیر کشور حکم شهردار را امضا کرده، جای سوال در این خصوص وجود ندارد و اگر کسی سوالی در این باره دارد باید آن را از وزیر کشور و استاندار خراسان جنوبی بپرسد.

مرتضی یزدان شناس، دیگر عضو شورای اسلامی بیرجند هم گفت: در صورت فقدان شرایط مورد نظر در بهترین شهردار بیرجند با توجه به اینکه شورا در زمان لازم مدارک مورد نظر را برای استانداری ارسال کرده و استانداری هم برای استعلام آنها را برای وزارت کشور فرستاده است.

به گفته وی، شورا حق استعلام مدارک گزینه شهرداری را در گذشته نداشته به همین دلیل آنها را برای استانداری و وزارت کشور ارسال کرده است.

باقی ماندن شهردار خلاف قانون است

در ادامه این جلسه از خبرنگاران حاضر توسط رئیس شورا خواسته شد که جلسه را ترک کنند تا ادامه آن به شکل غیر علنی برای تصمیم‌گیری درباره چگونگی پاسخ به نامه‌های مطرح شده ادامه یابد.

رئیس شورای شهر بیرجند در پایان جلسه در گفت و گو با خبرنگار مهر، بیان داشت: در جلسه امروز شورای شهر بیرجند به موضوع ماندن و یا رفتن شهردار بیرجند به طور مفصل و بیش از یک ساعت پرداخته شد.

رضا حسنی صفت به آئین نامه انتخاب شهرداران مراکز استان‌ها و شهرهایی که بین ۲۰۰ تا ۵۰۰ هزار نفر جمعیت دارند، اشاره و افزود: بر اساس این آئین نامه باید شهرداران مراکز استان‌ها و نقاطی که بین ۲۰۰ تا ۵۰۰ هزار نفر جمعیت دارند، باید هفت سال سابقه مدیریت میانی داشته باشند که مهدی بهترین شهردار بیرجند سابقه مدیریتش کمتر از یک سال است.

وی عنوان داشت: با توجه به آنچه در این آئین نامه آمده به سازمان بازرسی و استاندار خراسان جنوبی طی نامه‌ای اعلام می‌شود که باقی ماندن شهردار بیرجند در این سمت غیر قانونی است و باید گزینه جدید در این زمینه مطرح شود.

رأی‌گیری انجام نشد

رئیس شورای شهر بیرجند، با بیان اینکه ۴ نفر از اعضای شورا که مخالف عزل شهردار بیرجند بودند ادامه جلسه امروز را ترک کردند، ادامه داد: این جلسه با حضور پنج نفر از اعضا ادامه یافت و چون همه اعضا نبودند تا رأی‌گیری برای عزل شهردار انجام شود، مراتب به سازمان بازرسی و استانداری خراسان جنوبی طی نامه‌ای اعلام خواهد شد.

رئیس شورای شهر بیرجند اظهار کرد: اگر همه اعضای شورا بودند و رأی‌گیری انجام می‌شد باید شهردار را عزل می‌کردیم.

در جلسه شورای شهر بیرجند موضوع بودجه شهرداری سال ۱۴۰۲ بدون حضور شهردار بیرجند مورد بررسی قرار گرفت.

با توجه به اینکه انجام این کار برخلاف رویه معمول بررسی بودجه شهرداری در ادوار گذشته شورا بود، رئیس شورا در پاسخ به سوال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه چرا از شهردار برای حضور در جلسه شورا که موضوع آن بررسی بودجه شهرداری است، دعوت نشده است، گفت: چون نماینده شهردار در جلسه شورا حضور دارد نیازی به حضور شهردار نیست، افزود: این در حالی است که به دلیل بروز اختلاف بین اعضای شورا و شهردار بیرجند هنوز متمم بودجه سال ۱۴۰۱ شهرداری در شورا مصوب نشده است.

مسئول امورمالی شهرداری در توضیح بودجه سال آینده شهرداری بیرجند گفت: بر اساس نظر اعضای شورا اصلاحاتی در بودجه سال آینده شهرداری انجام شده است و بر این اساس کل بودجه سال آینده شهرداری شش هزار میلیارد تومان است.

بهسازی بوستان‌های بیرجند

عبدالهی افزود: بر اساس بخشنامه وزارت کشور هزینه‌های مربوط به پرسنل شهرداری ۲۵ درصد افزایش یافته و علاوه بر آن هزینه‌های مربوط به امور ورزشی و فرهنگی هم افزایش یافته است.

به گفته وی، بعضی از هزینه‌های عمرانی افزایش و بعضی دیگر کاهش یافته و احداث میادین مهر شهر از اولویت‌های شهرداری است و میادین سپاه، میدان سفیران امید، صنعت و معدن، دانشگاه آزاد و بوستان‌های محلی و همچنین در سراب هم فضای سبز کوچک احداث خواهد شد.

به گفته عبدالهی سرویس‌های بهداشتی قلعه، بوستان خانواده، بوستان سرو و پارک جنگلی و بوستان وحدت بهسازی یا احداث خواهند شد.

در ادامه این جلسه احکام بودجه سال آینده توسط عبدالهی خوانده شد و اعضای شورا نظریات خود را درباره هر یک از این احکام بیان کردند که در نهایت بعد از اصلاح تعدادی از این احکام، بودجه شش هزار میلیارد تومانی سال آینده شهرداری بیرجند مصوب شد.