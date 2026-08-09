رفع معارض ملکی تقاطع یادگار امام (ره) - زرند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شهرداری منطقه۹؛ محسن دودانگه با تاکید بر لزوم تکمیل زیرساخت‌های ترافیکی در محدوده غرب تهران اظهار داشت: پروژه تقاطع غیرهمسطح بزرگراه یادگار امام (ره) با خیابان زرند از جمله پروژه‌های راهبردی منطقه۹ است که با هدف کاهش بار ترافیکی و تسهیل تردد شهروندان با جدیت در حال اجراست.

شهردار منطقه۹ در تشریح آخرین وضعیت تملک اراضی این طرح گفت: در راستای تکمیل فرایند اعمال ماده۹ لایحه قانونی خرید و تملک اراضی و املاک مورد نیاز شهرداری، با پیگیری‌های صورت‌گرفته، ملک موسوم به «صدیقیان» که حدود هزار مترمربع از ملک فوق واقع در مسیر اجرای طرح تقاطع غیرهمسطح بزرگراه یادگار امام(ره) و خیابان زرند واقع شده با هدف آماده‌سازی بستر برای نصب پل فلزی، تملک و در اختیار بخش اجرایی پروژه قرار گرفته است که این اقدام پیشرفت فیزیکی پروژه را سرعت بخشیده است.

دودانگه در ادامه توضیح داد: در طرح تملکی این پروژه، ۱۳ پلاک ثبتی شناسایی شده است که ۵ پلاک آزاد سازی و مابقی با هماهنگی معاونت فنی و عمرانی و سازمان مهندسی و عمران شهرداری تهران، در دستور کار قرار دارد و بر اساس اولویت‌بندی اجرایی، مسیر مذکور برای تکمیل این تقاطع هموار می‌شود.

شهردار منطقه۹ در خاتمه یادآور شد: آزادسازی و تملک املاک معارض برای احداث تقاطع غیرهمسطح ۴۵ متری زرند، از اولویت‌های مهم مدیریت شهری در این منطقه است تا با رفع کامل موانع، شاهد بهره‌برداری از این طرح ترافیکی در موعد مقرر باشیم.