دستاوردهای پژوهشی آموزش و پرورش همدان در نمایشگاه پژوهش ارائه شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیرکل آموزش و پرورش استان همدان گفت: نمایشگاه پژوهشی و فن آوری دایر شده در هشت بخش مختلف فعالیت های پژوهشی را در معرض دید علاقمندان و فرهنگیان قرار داده است.

عباس حسنی محتشم افزود: طرح های پژوهش خاتمه یافته و پایان نامه های حمایت شده کارشناسی ارشد و دکتری در این نمایشگاه ارائه شده است.

حسنی محتشم افزود: در این نمایشگاه طرح ها و گزارش های برتر اقدام پژوهشی، انتشارات و تازه های پژوهشی و تالیفات حمایت شده همکاران فرهنگی در معرض دید علاقمندان قرار دارد.

وی اضافه کرد: ارائه پوستر در محورهای برترین های سیزدهمین برنامه معلم پژوهنده و معلمان مولف، آموزش اقدام پژوهشی در قالب پخش 200 اسلاید به صورت آموزش گام به گام و توزیع فرم های آموزش محور به منظور اقدام پژوهشی و پرپوزال نویسی از دستاور دهای آموزش و پرورش استان همدان در بخش پژوهش و فن آوری است.

مدیر کل آموزش و پرورش استان همدان همچنین گفت: آموزش و پرورش همدان در سال تحصیلی جاری 43 اولویت پژوهشی را معرفی کرده است.

عباس حسنی محتشم افزود: اولویت های پژوهشی در قالب نیازهای آموزش و پرورش در حوزه دانش و بحث تحولات نظام تعلیم و تربیت، رفاهی، معیشتی و آموزش است.

وی اضافه کرد: در حال حاضر چهار هزار محقق فرهنگی و دانش آموزی در استان همدان وجود دارد.

حسنی محتشم با بیان اینکه طرح های پژوهشی آموزش و پرورش در تحقق بسیاری از طرح های علمی کشور اثر گذار است، گفت: 63 مورد از تحقیقات ارائه شده به شورای تحقیقات آموزش و پرورش از طرف دانشگاه ها و عضو هیئت علمی دانشگاه ها بوده است.

وی با بیان اینکه هزار و 630 نفر از معلمان از بین مناطق 19 گانه استان همدان در چهاردهمین طرح معلمان پژوهنده شرکت کردند، افزود: طرح معلم پژوهنده مقیاس کوچک از برنامه های تحقیقاتی آموزش و پرورش است.