به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، پوست اولین بخشی از بدن است که آثار افزایش سن، استرس، کمخوابی و تغذیه نامناسب را نشان میدهد. به همین دلیل بسیاری از افراد برای حفظ شادابی پوست، سراغ کرمهای گرانقیمت، مکملهای مختلف یا روشهای زیبایی میروند. اما متخصصان پوست و تغذیه معتقدند یکی از مهمترین عوامل جوان ماندن پوست، در آشپزخانه و بشقاب غذای ما قرار دارد؛ پروتئین.
تحقیقات نشان میدهد کاهش دریافت پروتئین میتواند روند بازسازی سلولهای پوستی را کند کرده، تولید کلاژن را کاهش دهد و در نهایت باعث ایجاد چینوچروک، افتادگی پوست و کاهش شفافیت چهره شود. به همین دلیل، امروزه متخصصان سلامت پوست کلینیک آمون تغذیه صحیح را در کنار مراقبتهای پوستی و درمانهای تخصصی، یکی از ارکان اصلی جوانسازی پوست میدانند.
چرا پروتئین برای سلامت پوست ضروری است؟
پوست از میلیونها سلول تشکیل شده که بهطور مداوم در حال بازسازی هستند. این فرآیند بدون دریافت کافی پروتئین امکانپذیر نیست. اسیدهای آمینه موجود در پروتئین، ماده اولیه تولید کلاژن و الاستین هستند؛ دو پروتئین مهمی که مسئول استحکام، انعطافپذیری و لطافت پوستاند.
از حدود ۳۰ سالگی، تولید طبیعی کلاژن در بدن سالانه کاهش پیدا میکند. اگر در این شرایط رژیم غذایی فرد نیز از نظر پروتئین ضعیف باشد، روند پیری پوست با سرعت بیشتری ادامه خواهد یافت. نتیجه این اتفاق، ایجاد خطوط ریز، کاهش قوام پوست و افتادگی تدریجی صورت است.
به همین دلیل متخصصان توصیه میکنند دریافت پروتئین کافی، یکی از اصول ثابت رژیم غذایی افراد، بهویژه پس از ۳۰ سالگی باشد.
علائم کمبود پروتئین که ممکن است روی پوست ظاهر شوند
کمبود پروتئین تنها باعث کاهش توده عضلانی نمیشود، بلکه پوست نیز از اولین اعضایی است که به این کمبود واکنش نشان میدهد.
از مهمترین نشانهها میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
افزایش خشکی پوست
کاهش خاصیت ارتجاعی
ایجاد چینوچروک زودرس
کند شدن ترمیم زخمها
کدر شدن رنگ پوست
شکنندگی ناخنها
ریزش مو
اگر این علائم همراه با رژیم غذایی نامناسب مشاهده شوند، بررسی وضعیت تغذیه و میزان دریافت پروتئین اهمیت زیادی دارد.
بهترین منابع پروتئین برای جوانسازی پوست
همه منابع پروتئین ارزش غذایی یکسانی ندارند. متخصصان تغذیه همچنین دکتر علیرضا یارقلی در کلینیک آمون توصیه میکنند بخش عمده پروتئین مورد نیاز بدن از منابع باکیفیت تأمین شود.
۱. ماهیهای چرب
ماهی سالمون، ساردین و قزلآلا علاوه بر پروتئین، سرشار از اسیدهای چرب امگا ۳ هستند که التهاب پوست را کاهش داده و به حفظ رطوبت و شفافیت آن کمک میکنند.
۲. تخممرغ
تخممرغ یکی از کاملترین منابع پروتئین محسوب میشود و حاوی تمام اسیدهای آمینه ضروری برای تولید کلاژن است. همچنین بیوتین موجود در آن در سلامت پوست، مو و ناخن نقش مهمی دارد.
۳. مرغ و بوقلمون
گوشت سفید با داشتن پروتئین باکیفیت و چربی کمتر، گزینه مناسبی برای افرادی است که به دنبال حفظ سلامت پوست و تناسب اندام هستند.
۴. لبنیات
ماست یونانی، شیر و پنیر علاوه بر پروتئین، کلسیم و ویتامین B۱۲ را نیز تأمین میکنند که در سلامت سلولهای پوستی نقش دارند.
۵. حبوبات
عدس، لوبیا، نخود و سویا منابع ارزشمند پروتئین گیاهی هستند و به دلیل داشتن فیبر و آنتیاکسیدان، به کاهش التهاب بدن نیز کمک میکنند.
۶. مغزها و دانهها
بادام، گردو، تخمه کدو و دانه چیا علاوه بر پروتئین، حاوی ویتامین E و چربیهای مفید هستند که از پوست در برابر آسیب رادیکالهای آزاد محافظت میکنند.
فقط پروتئین کافی نیست
اگرچه پروتئین نقش مهمی در جوانسازی پوست دارد، اما بدن برای ساخت کلاژن به مواد مغذی دیگری نیز نیاز دارد.
ویتامین C مهمترین عامل فعالسازی تولید کلاژن است. همچنین ویتامین A، ویتامین E، روی (زینک)، سلنیوم و اسیدهای چرب امگا ۳ در حفظ سلامت پوست نقش کلیدی دارند.
به همین دلیل رژیمی که تنها بر مصرف پروتئین تمرکز داشته باشد، نمیتواند تمام نیازهای پوست را تأمین کند.
این خوراکیها دشمن کلاژن پوست هستند
در کنار مصرف غذاهای مفید، برخی مواد غذایی میتوانند سرعت تخریب کلاژن را افزایش دهند.
از جمله:
نوشابه و نوشیدنیهای شیرین
قند و شیرینیهای صنعتی
فستفود
غذاهای سرخشده
گوشتهای فرآوریشده
مصرف بیش از حد الکل
سیگار
این مواد با افزایش التهاب و استرس اکسیداتیو، روند پیری پوست را تسریع میکنند.
آیا مصرف مکمل کلاژن ضروری است؟
بازار مکملهای کلاژن طی سالهای اخیر رشد چشمگیری داشته است، اما متخصصان معتقدند مصرف این مکملها باید بر اساس نیاز هر فرد و با نظر پزشک انجام شود.
در بسیاری از افراد، داشتن یک رژیم غذایی متعادل که پروتئین، ویتامین C و سایر ریزمغذیهای ضروری را تأمین کند، میتواند نیاز بدن را تا حد زیادی برطرف کند.
آیا تغذیه بهتنهایی میتواند پوست را جوان کند؟
پاسخ این سؤال به شرایط پوست بستگی دارد.
در مراحل اولیه پیری، تغذیه سالم، خواب کافی، مصرف آب، فعالیت بدنی و محافظت در برابر نور خورشید میتوانند روند پیری را کند کنند.
اما زمانی که چینوچروکهای عمیق، افتادگی پوست یا کاهش حجم صورت ایجاد شده باشد، تغذیه بهتنهایی قادر به بازگرداندن ساختار پوست نیست. در این شرایط، پزشکان معمولاً استفاده از روشهای علمی جوانسازی مانند تزریق بوتاکس، فیلر، مزوتراپی، هایفوتراپی، لیزر یا سایر درمانهای تخصصی را متناسب با شرایط هر فرد پیشنهاد میکنند. برای دریافت مشاوره میتوانید با کلینیک تخصصی پوست و مو آمون در ارتباط باشید.
سبک زندگی؛ حلقه گمشده جوانسازی پوست
بسیاری از افراد تنها روی محصولات مراقبت از پوست تمرکز میکنند، در حالی که کیفیت خواب، میزان استرس، فعالیت بدنی، مصرف آب و رژیم غذایی سالم، تأثیر مستقیمی بر روند پیری پوست دارند.
خواب کمتر از هفت ساعت، استرس مزمن، مصرف دخانیات و قرار گرفتن طولانیمدت در معرض نور خورشید، حتی در صورت استفاده از بهترین محصولات مراقبتی، میتوانند روند تخریب کلاژن را تسریع کنند.
به همین دلیل متخصصان پوست، جوانسازی را یک فرآیند چندبعدی میدانند که از سبک زندگی آغاز میشود و در صورت نیاز، با درمانهای پزشکی تکمیل خواهد شد.
انتخاب روش مناسب جوانسازی؛ تصمیمی که باید با نظر پزشک گرفته شود
امروزه روشهای متعددی برای جوانسازی پوست وجود دارد، اما هیچ روش واحدی برای همه افراد مناسب نیست. سن، نوع پوست، میزان افتادگی، سبک زندگی و حتی رژیم غذایی در انتخاب بهترین درمان مؤثر هستند.
به همین دلیل توصیه میشود پیش از انجام هرگونه اقدام زیبایی، وضعیت پوست توسط پزشک متخصص ارزیابی شود تا مناسبترین برنامه درمانی انتخاب شود.
در مراکز تخصصی پوست و زیبایی مانند کلینیک آمون نیز ارزیابی اولیه پوست، بررسی شرایط فرد و انتخاب روش درمانی متناسب با نیاز هر مراجعهکننده، پیش از آغاز درمان انجام میشود. این رویکرد باعث میشود نتایج درمان طبیعیتر، ایمنتر و ماندگارتر باشد.
جمعبندی
جوانسازی پوست از آشپزخانه آغاز میشود، اما به همانجا ختم نمیشود. دریافت کافی پروتئین، مصرف میوه و سبزیجات، تأمین ویتامین C، نوشیدن آب، خواب مناسب و پرهیز از دخانیات، پایههای اصلی سلامت پوست هستند.
با این حال، اگر علائم پیری پوست پیشرفت کرده باشد، ترکیب یک سبک زندگی سالم با روشهای علمی جوانسازی تحت نظر پزشک متخصص، بهترین راهکار برای حفظ شادابی و سلامت پوست خواهد بود.
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