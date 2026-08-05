به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، داده‌های ردیابی کشتی‌ها نشان داد که صادرات نفت آمریکا در ماه ژوئیه به ۳ میلیون و ۶۶۰ هزار بشکه در روز رسیده که پایین‌ترین حجم در هشت ماه اخیر است؛ زیرا به دلیل امضای تفاهم‌نامه بین ایران و آمریکا در ماه ژوئن، بازارها برای مدتی کوتاه نفت خاورمیانه را دریافت کردند و این اقدام تقاضا برای نفت خام ایالات‌متحده را در خارج از این کشور کاهش داد.

افت شدید عرضه نفت خام ازسوی تولیدکنندگان خاورمیانه به دلیل جنگ آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران، کشورهای آسیایی و اروپایی را مجبور کرد برای مقابله با کمبود عرضه، به واردات نفت از ایالات متحده روی آورند. صادرات محموله‌های نفت آمریکا در ماه مه به ۵ میلیون و ۷۰۰ هزار بشکه در روز رسید.

بااین‌حال، از آن زمان تاکنون صادرات نفت آمریکا پیوسته کاهش یافته است. امضای تفاهم‌نامه اولیه بین ایران و آمریکا در ماه ژوئن، با بهبود جریان نفت از تنگه هرمز، عرضه به بازارهای جهانی را افزایش داد.

سهم صادرات نفت آمریکا به آسیا از ۵۲ درصد در ماه ژوئن به حدود ۴۰ درصد در ماه ژوئیه کاهش یافت و خریداران اصلی ازجمله ژاپن و کره جنوبی محموله‌های کمتری از این کشور وارد کردند.

صادرات نفت آمریکا به ژاپن، بزرگ‌ترین خریدار این کشور در ماه‌های ژوئن و ژوئیه، در ماه ژوئیه با ۶۷ درصد کاهش نسبت به بالاترین سطح در ماه مه به ۳۲۴ هزار بشکه در روز رسید، درحالی‌که صادرات روزانه ایالات‌متحده به کره جنوبی با ۳۹ درصد کاهش به ۴۷۴ هزار بشکه رسید.

در همین حال، صادرات روزانه نفت آمریکا به اروپا از ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار بشکه در ماه مه به حدود یک‌میلیون و ۷۰۰ هزار بشکه در ماه ژوئیه کاهش یافت.

صادرات نفت خام برداشت‌شده از ذخیره‌سازی‌های راهبردی دولت آمریکا کاهش یافت و در ماه ژوئیه به تنها ۳۱ هزار بشکه در روز رسید. داده‌های شرکت ردیابی کشتی کپلر نشان داد که این دو محموله به فرانسه و پرو منتقل شده‌اند.

روهیت راتود، تحلیلگر شرکت ردیابی کشتی ورتکسا، گفت: افزایش مصرف نفت در پالایشگاه‌های آمریکا هم مانع از ورود محموله‌های نفتی به بازارهای صادراتی شد.

داده‌های اداره اطلاعات انرژی آمریکا نشان داد میانگین فعالیت چهار هفته‌ای پالایشگاه‌های ایالات‌متحده حدود ۹۶.۳ درصد بود که بالاترین میزان از سال ۲۰۱۸ است. به همین دلیل، ارسال نفت خام به پالایشگاه‌های این کشور به بالاترین حجم در حدود هفت سال اخیر رسیده است.

اختلاف قیمت نفت خام شاخص دابلیوتی‌آی آمریکا نسبت به نفت خام شاخص برنت دریای شمال در معامله‌های جهان در ماه ژوئن هم‌زمان با دادوستد محموله‌های ماه ژوئیه کاهش چشمگیری داشت و این موضوع ضربه بیشتری به صادرات ایالات‌متحده وارد کرد.

میانگین اختلاف قیمت نفت آمریکا نسبت به نفت برنت در این ماه تنها ۴ دلار و ۱۷ سنت برای هر بشکه بود، درحالی‌که این رقم در ماه مه اختلاف ۸ دلار و ۱۶ سنت را نشان می‌داد. ازآنجاکه بیشتر انواع نفت خام آمریکا به‌عنوان شاخصی متفاوت از نفت دابلیوتی‌آی قیمت‌گذاری می‌شوند، با کاهش قیمت نفت آمریکا نسبت به نفت برنت، تمایل برای صادرات ایالات‌متحده افزایش می‌یابد.

به گفته تحلیلگران، اختلاف قیمت بین این دو شاخص نفتی به‌تازگی افزایش یافته است، به‌طوری که نفت آمریکا در ماه ژوئیه با حداکثر تخفیف ۵ دلار و ۴۲ سنت دادوستد می‌شود که این موضوع سبب رشد صادرات در ماه‌های اوت و سپتامبر می‌شود.