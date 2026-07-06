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۱۵ تیر ۱۴۰۵، ۱۲:۳۵

رئیس هلال‌احمر ورامین: ۷۰ نیروی امدادی در مراسم تشییع مستقر شدند

رئیس هلال‌احمر ورامین: ۷۰ نیروی امدادی در مراسم تشییع مستقر شدند

ورامین- رئیس جمعیت هلال‌احمر ورامین از استقرار ۷۰ نیروی عملیاتی، امدادی و تیم سحر این جمعیت در مصلای امام خمینی (ره) برای پوشش امدادی مراسم وداع و تشییع رهبر شهید خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، مجید خطیبی، ظهر دوشنبه، در جمع خبرنگاران، از استقرار نیروهای عملیاتی جمعیت هلال‌احمر ورامین در مصلای امام خمینی (ره) برای پوشش امدادی مراسم وداع و تشییع رهبر شهید خبر داد.

وی که رئیس جمعیت هلال‌احمر ورامین است، اظهار کرد: از ساعت ۴ بامداد روز جمعه ۱۲ تیرماه، نیروهای عملیاتی، تیم سحر و خودروهای امدادی این جمعیت برای پوشش امدادی مراسم به مصلای تهران اعزام شدند.

خطیبی افزود: هلال‌احمر ورامین با به‌کارگیری ۷۰ نیروی عملیاتی، امدادی و تیم سحر شامل پرسنل، امدادگران، نجاتگران و اعضای جوانان، به همراه ۶ دستگاه آمبولانس و یک دستگاه خودروی نجات، در قالب شش پست امدادی در شمال‌غرب مصلای تهران در حال ارائه خدمات امدادی، درمانی و حمایت‌های روانی به زائران است.

رئیس جمعیت هلال‌احمر شهرستان ورامین با اشاره به میزبانی این شهرستان از زائران استان یزد، تصریح کرد: هشت تیم امدادی خواهر و برادر به همراه دو دستگاه آمبولانس و دو دستگاه خودروی ست نجات نیز در شهرستان برای خدمت‌رسانی به زائران مستقر شده‌اند.

وی خاطرنشان کرد: از آغاز اجرای این طرح تاکنون، ۶ نفر به مراکز درمانی منتقل شده‌اند و ۱۶۰ نفر نیز خدمات سرپایی از جمله پانسمان، رسیدگی به گرمازدگی، کنترل فشار خون، افت قند خون و خونریزی دریافت کرده‌اند و عملیات امدادرسانی همچنان با آمادگی کامل ادامه دارد.

کد مطلب 6880720

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